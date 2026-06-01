La orquesta París de Noia anuncia todas sus actuaciones de junio 2026 con 19 fechas

Junio llega cargado de fiestas en toda Galicia para dar la bienvenida al verano. Las principales orquestas de la comunidad ya han dado a conocer su calendario para este mes, entre ellas la París de Noia, que ofrecerá 19 conciertos a lo largo de junio.

De ellos, 9 serán en Galicia, principalmente en la provincia de Pontevedra, con paradas en Redondela, Ponteareas, Aguións (A Estrada) y Rodeiro. No obstante, la París de Noia también llevará su espectáculo a otros puntos de España como Cantabria, Madrid, Zamora, Valladolid o Castellón.

Calendario de "la París" en el mes de junio

"Comienza un nuevo mes cargado de música, emoción y noches inolvidables junto a París de Noia. Seguimos recorriendo España con nuestra gira "VA POR TI", llevando a cada sitio toda la energía, el espectáculo y las ganas de haceros disfrutar como nunca", indicó la formación a través de sus redes sociales.

Tras décadas recorriendo cada rincón de Galicia y consolidándose como una de las orquestas más populares de la comunidad, la París de Noia continúa llevando su espectáculo por escenarios de toda España. Este año, su gira lleva por nombre "Va por ti", un show con el que pretenden animar, divertir y pasarlo bien con los miles de seguidores que les han acompañado a lo largo de su trayectoria y que siguen llenando las verbenas en cada actuación.

"Nos vemos en la carretera", finaliza la París de Noia en su comunicado.

Este es el calendario de actuaciones de la orquesta París de Noia para el mes de junio de 2026: