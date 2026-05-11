Carral (A Coruña) asegura el relevo de su tradición panadera en el cierre de la Festa do Pan

Carral, en A Coruña, despidió este fin de semana la XXII Festa do Pan con un balance muy positivo y con una imagen que simboliza el futuro de su tradición más emblemática: decenas de niños y niñas participando en los talleres de elaboración de bolos, una de las actividades estrella de la programación impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación de Panadeiros para garantizar el relevo generacional de la receta más representativa del municipio.

El interés por esta propuesta fue evidente desde primera hora, con largas colas tanto en el puesto de elaboración como en los espacios de venta de bollos y del popular bocadillo cardiosaludable, elaborado con pan, aceite, tomate y jamón.

Una estampa que volvió a repetirse durante toda la celebración y que confirmó el tirón de uno de los productos más demandados por vecinos y visitantes.

La jornada de clausura, celebrada este domingo, arrancó con la reapertura de la exposición y venta de pan, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos y nuevas actividades infantiles, además del expositor Pan en 3D, una de las novedades que despertó gran curiosidad entre el público.

La mañana estuvo marcada por la misa solemne y posterior procesión, acompañadas por la Coral Polifónica Aires de Carral y el Grupo de Música Tradicional Arnela, así como por las actuaciones itinerantes de Gaeloc Medieval y la sesión vermú a cargo de la Orquesta Acordes.

Ya por la tarde, la animación tomó el Campo da Feira con la charanga Sorcha Show Band y nuevas intervenciones de Gaeloc Medieval, mientras continuaban los talleres y las actividades divulgativas vinculadas al pan.

Uno de los momentos más destacados llegó con el espectáculo "Rufina e Benito", en el que se repartieron trozos de pan de Carral entre los asistentes para que pudieran degustar este producto tradicional, convirtiendo la cita en una celebración colectiva alrededor del gran símbolo gastronómico del municipio.

La XXII Festa do Pan bajó el telón con la sesión musical nocturna de la Orquesta Acordes y con la sensación de haber reforzado, un año más, la identidad panadera de Carral, asegurando además que una nueva generación comienza ya a tomar el testigo de una receta con siglos de historia. Un abrazo.