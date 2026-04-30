París de Noia anuncia todas sus actuaciones de mayo 2026: "Este mes no hay excusas"

La orquesta París de Noia, una de las más emblemáticas y reconocidas de Galicia, ya ha anunciado todas sus actuaciones para el mes de mayo de 2026, con actuaciones en las cuatro provincias gallegas e incluso fuera de la comunidad.

Serán 14 actuaciones las que llevará a cabo "la París" en mayo. Una de ellas será en la vecina Portugal, mientras que en otras dos la formación se desplazará hasta Madrid para llevar su show 'Va por ti'.

París de Noia anuncia 14 actuaciones en mayo de 2026

Originaria de Noia (A Coruña), esta formación lleva décadas recorriendo Galicia de punta a punta para divertir a todos los asistentes que acuden a su espectáculo, sin importar dónde se celebre. Este año, su show lleva por título Va por ti, con el que prometen sorprender cada noche.

Si en el mes de abril todas sus actuaciones tuvieron lugar en Galicia, en mayo la situación cambia. Viana do Castelo (Portugal) tendrá el placer de recibirlos, así como Madrid, donde actuarán en Aranjuez y en otra localización aún pendiente de confirmar.

"Este mes en París de Noia no hay excusas. Cada noche, cada tema y cada momento… va por ti", indican desde las redes sociales de la París de Noia.

A continuación, te detallamos la agenda completa de las actuaciones de la orquesta París de Noia este mayo: