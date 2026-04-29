Este pueblo de 800 habitantes celebra una gran fiesta con Los Satélites en la víspera del 1 de mayo

Imagen de archivo de una actuación de la Orquesta Los Satélites. Twitter

El fin de semana se adelanta 24 horas esta semana con motivo del festivo del 1 de mayo. El Día de los Trabajadores, festivo nacional, al caer en viernes se presenta como una ocasión perfecta para hacer una mini escapada o disfrutar de una verbena.

Para quienes tengan ganas de fiesta, la parroquia de Lubre, en Bergondo (A Coruña), organiza una gran celebración los días 30 de abril y 1 de mayo, en la que no faltarán la música, la comida y la diversión para todos los públicos.

Verbena con Los Satélites, churrascada y mucho más

Con una población aproximada de 800 habitantes, Lubre ya lo tiene todo listo para sus fiestas de 2026. En este sentido, la comisión de fiestas ha preparado un programa a la altura de la ocasión, incluyendo conciertos, juegos infantiles y una gran churrascada.

Precisamente, la churrascada -con costilla, chorizo, pan, vino y todo lo necesario- dará el pistoletazo de salida a las fiestas de este pueblo, situado a solo 20 minutos de A Coruña. A partir de las 19:30 horas se servirá este manjar tan típico de las celebraciones populares.

Una vez recargadas las energías, dará comienzo una verbena estelar amenizada por la orquesta Los Satélites. La formación musical hará parada en Lubre dentro de una agenda que ya empieza a llenarse de actuaciones por distintos puntos de Galicia.

La orquesta Los Satélites compartirá cartel con una disco móvil y, a las 00:00 horas, se celebrará un sorteo con regalos para los asistentes.

Al día siguiente, coincidiendo con el festivo del 1 de mayo, la programación arrancará por la mañana, a partir de las 12:00 horas, con actividades para los más peques. Habrá juegos infantiles, entre los cuales se incluye un toro mecánico e hinchables.

A las 13:00 horas comenzará la Festa da Arepa, que dará paso, a las 14:00 horas, a una sesión vermú a cargo de Xilo & Carlos como broche final de las fiestas. Los eventos se celebrarán en la pista deportiva de Lubre, cubierta y cerrada.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas de Lubre, en Bergondo:

Jueves, 30 de abril

A las 19:30 horas: Churrascada con costilla, chorizo, pan y vino

A las 22:30 horas: Verbena con la orquesta Los Satélites y una disco móvil

A las 00:00 horas: Sorteo de regalos

Viernes, 1 de mayo