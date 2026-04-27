Confirmado: la orquesta Panorama anuncia más de 20 actuaciones en toda España, 5 de ellas en Galicia

Tras un intenso mes de abril, Panorama ha anunciado el cartel de mayo, que llega cargado de actuaciones por toda España. La orquesta ofrecerá más de 20 conciertos entre el 1 y el 31 de mayo, con paradas en Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana y, cómo no, Galicia.

La llegada del verano se deja sentir y se refleja en la agenda de ocio, con el arranque de la temporada fuerte de verbenas. Sin ir más lejos, Panorama ya ha confirmado su programación completa para mayo, con un total de 21 conciertos.

Panorama confirma 21 actuaciones en mayo de 2026

Panorama continúa con la presentación de su gira 'Time Tour 2026', que llega con una propuesta completamente renovada y más ambiciosa que nunca. Con más de 36 años en el escenario, el conjunto musical de Caldas de Reis ya tiene cerrada su agenda de contrataciones para mayo.

En total, Panorama cuenta con 21 fechas confirmadas, de las cuales solo cuatro serán en Galicia, además de una actuación sorpresa vinculada a la TVG. "Mayo viene fuerte... muy fuerte. El Time Tour 2026 no baja el ritmo: noches épicas, energía a tope y un show que no se explica... se vive", afirman en sus redes sociales.

A continuación, te detallamos la agenda completa de conciertos de Panorama para mayo:

Viernes, 1 de mayo: Loeches (Madrid)

Loeches (Madrid) Sábado, 2 de mayo: Moraleja (Cáceres)

Moraleja (Cáceres) Domingo, 3 de mayo: Villabrágima (Valladolid)

Villabrágima (Valladolid) Lunes, 4 de mayo: Castrelo, en Cambados (Pontevedra)

Castrelo, en Cambados (Pontevedra) Viernes, 8 de mayo: Chantada (Lugo)

Chantada (Lugo) Sábado, 9 de mayo: Morales del Vino (Zamora)

Morales del Vino (Zamora) Domingo, 10 de mayo: San Miguel de Deiro (Pontevedra)

San Miguel de Deiro (Pontevedra) Martes, 12 de mayo: Campuzano (Cantabria)

Campuzano (Cantabria) Miércoles, 13 de mayo: Valladolid

Valladolid Jueves, 14 de mayo: Ciempozuelos (Madrid)

Ciempozuelos (Madrid) Viernes, 15 de mayo: Corral de Almaguer (Toledo)

Corral de Almaguer (Toledo) Sábado, 16 de mayo: Getafe (Madrid)

Getafe (Madrid) Domingo, 17 de mayo: Vilarreal (Castellón)

Vilarreal (Castellón) Miércoles, 20 de mayo: Uxes, en Arteixo (A Coruña)

Uxes, en Arteixo (A Coruña) Viernes, 22 de mayo: Santomera (Murcia)

Santomera (Murcia) Sábado, 23 de mayo: Madrigueras (Albacete)

Madrigueras (Albacete) Domingo, 24 de mayo: Cuenca

Cuenca Jueves, 28 de mayo: TVG

TVG Viernes, 29 de mayo: San Fernando de Henares (Madrid)

San Fernando de Henares (Madrid) Sábado, 30 de mayo: Arroyomolinos (Madrid)

Arroyomolinos (Madrid) Domingo, 31 de mayo: Mazarrón (Murcia)

A esta completa agenda de mayo hay que sumar una última fecha para este mes de abril. Panorama actuará este jueves, día 30, en Paterna (Valencia), y después viajará hasta Madrid para dar comienzo a la programación de mayo.