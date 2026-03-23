Ya es oficial: la orquesta Panorama anuncia más de 15 actuaciones en el mes de abril 2026
Antes de dar comienzo a la temporada más intensa, Panorama ya ha cerrado la contratación para 2026
La cuenta atrás para abril ya ha comenzado, y es que este mes llega cargado de eventos que no podemos pasar por alto. Entre ellos destaca la vuelta oficial de Panorama, con un calendario de actuaciones que ya suma más de 15 fechas confirmadas.
No hay verano sin verbena en Galicia, pero tampoco primavera. De hecho, Panorama acaba de anunciar en redes sociales su agenda para abril, repleta de citas para bailar, reír y saltar con su nueva gira 'Time Tour 2026'.
Con más de 36 años en el escenario, Panorama ha cerrado la contratación de 2026. "Por primera vez en nuestra historia la gira queda completamente cerrada antes de empezar", señalaron en un comunicado, antes de anunciar su agenda de actuaciones para abril.
La gira 'Time Tour 2026' llega con una propuesta totalmente renovada y más ambiciosa que nunca. En su tan ajetreada agenda, podremos disfrutar de una de las formaciones más populares de la región en las fiestas de Ribadeo (Lugo), San Miguel de Sarandón (A Coruña) y fuera de Galicia, en Casar de Cáceres (Extremadura).
En total, Panorama tiene 16 fechas confirmadas para el mes de abril: 10 en Galicia y 6 fuera de la región, con paradas en destinos como Extremadura y Madrid. A continuación, te detallamos la agenda completa:
- Miércoles, 1 de abril: Codeso, en Boqueixón (A Coruña)
- Jueves, 2 de abril: Ribadeo (Lugo)
- Viernes, 3 de abril: Caldas de Reis (Pontevedra)
- Sábado, 4 de abril: Melide (A Coruña)
- Domingo, 5 de abril: Padrón (A Coruña)
- Lunes, 6 de abril: Vale, en Arcos de Valdevez (Portugal)
- Viernes, 10 de abril: Paradela de Meis (Pontevedra)
- Sábado, 11 de abril: Nigoi, en A Estrada (Pontevedra)
- Domingo, 12 de abril: San Miguel de Sarandón (A Coruña)
- Viernes 17 de abril: Plaza Aguas Férreas (Lugo)
- Sábado, 18 de abril: A Silva, en Cerceda (A Coruña)
- Miércoles, 22 de abril: Aranda de Duero (Burgos)
- Viernes, 24 de abril: San Martín de la Vega (Madrid)
- Sábado, 25 de abril: Vilches (Jaén)
- Domingo, 26 de abril: Casar de Cáceres (Cáceres)
- Jueves, 30 de abril: Paterna (Valencia)
A esta completa agenda de abril hay que sumar otras dos fechas pendientes para finales de marzo. Coincidiendo los primeros días de Semana Santa, Panorama actuará en:
- Viernes, 27 de marzo: Grado (Asturias)
- Sábado, 28 de marzo: Parking Chanteclair, en Pontecesures (Pontevedra)
"Arranca el Time Tour 2026 y marzo y abril ya tienen sus primeras paradas. La cuenta atrás empieza ahora", señalan con emoción desde la orquesta. Antes de dar comienzo a la temporada más intensa, Panorama ya ha cerrado la contratación para 2026.
Además, la formación ha abierto ya la agenda para la temporada 2027/2028.