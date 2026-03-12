Confirmado: aterriza en Galicia una de las mayores fiestas del aceite con degustaciones este fin de semana

El aceite de oliva, especialmente el virgen extra (AOVE), es considerado el "oro líquido". Se trata de un pilar fundamental en nuestra dieta y es, además, el protagonista de una de las fiestas gastronómicas más destacadas de Galicia.

Al igual que existen fiestas dedicadas al percebe o al centollo, también hay celebraciones que giran en torno al aceite. Es el caso de la fiesta de Quiroga (Lugo), declarada de interés turístico de Galicia y que cada año congrega a cientos de personas.

Así será la gran fiesta del aceite de Galicia

Quiroga ultima ya los preparativos para la Muestra del Aceite, una cita que en este 2026 celebrará su 26ª edición. El evento ofrecerá la oportunidad de descubrir el proceso de elaboración del aceite en un antiguo molino y de degustar este "oro líquido".

La XXVI Muestra del Aceite de Quiroga se desarrollará los días 14 y 15 de marzo con una agenda de actividades en la que se incluyen demostraciones de cocina con el chef 2 estrellas Michelin, Javier Olleros; el III Congreso en torno al Aceite de Oliva de Quiroga y una cena tipo cóctel.

De forma paralela, la Muestra del Aceite contará con la I Muestra de Camelias, la flor de Galicia por excelencia, así como con pasacalles y animación a cargo del grupo de música y danza tradicional A.C. Peleriños de Sarria.

Entre las actividades programadas para este 26ª edición, destaca la demostración de elaboración tradicional de aceite en el molino de aceite de Bendilló. De hecho, habrá autobuses gratuitos desde la plaza del Auditorio de Quiroga a las 11:00, a las 12:00 y a las 13:00 horas.

"Ahí los visitantes podrán contemplar el proceso de elaboración del aceite a través de dos moliendas completas que se realizan en la jornada festiva y en las que se emplea el instrumental y los procedimientos que marca la tradición", explica Turismo Ribeira Sacra.

A continuación, detallamos el programa completo de la XXVI Muestra del Aceite de Quiroga:

Sábado, 14 de marzo

1ª Muestra de Camelias en Quiroga (Entrada del Auditorio)

III Congreso en torno al Aceite de Oliva en Quiroga

A las 17:00 horas: 'La casuística de las explotaciones de Olivos en Galicia', con José Manuel Gómez Sanmartín, ingeniero agrónomo de Bodegas Gómez Sanmartín

A las 18:00 horas: 'Biotecnología aplicada a la producción de olivos autóctonos', con Marga Fraga Ares, directora técnica en Fundación Paideia Galiza, licenciada en Química Ambiental

A las 19:00 horas: 'Valoración del potencial antidiabético de los aceites de oliva gallegos', con Beatriz Cancho Grande, catedrática de la Universidad de Vigo

A las 20:00 horas: Cena tipo cóctel 'Los sabores crecen aquí'. Platos elaborados por los chefs Eloy Cancel y Kike Piñeiro del restaurante A Horta do Obradoiro e Iván Méndez de Tabalú Food&Tech, amenizada por el violinista Marcos Valcárcel

Domingo, 15 de marzo