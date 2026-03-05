La primera feria del vino de Galicia se celebra en este pueblo y llega este fin de semana: catas gratuitas, premios y más

El vino es uno de los productos más apreciados y valorados en Galicia. De hecho, la región cuenta con cinco Denominaciones de Origen principales, entre las que se encuentran Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra.

En los últimos años, el enoturismo ha experimentado un impulso significativo. Cada vez es mayor el porcentaje de visitantes que viajan hasta Galicia para explorar bodegas y disfrutar de celebraciones como la Feira do Viño de Chantada (Lugo).

Catas de vino gratuitas este sábado en Chantada

El municipio lucense de Chantada lo tiene todo listo para la celebración de su emblemática Feira do Viño, que tendrá lugar del viernes 6 al domingo 8 de marzo con una variada programación que pone el foco, cómo no, en el producto estrella de la zona: el vino.

Así, la Feira do Viño de Chantada dará el pistoletazo de salida a las celebraciones de las ferias del vino en la D.O. Ribeira Sacra. "Esperamos que la climatología nos acompañe", desea el concejal de Cultura, Manuel Diéguez Carballo.

En el caso de que la lluvia haga acto de presencia, no será un problema para los asistentes, ya que la cita se desarrollará, como es habitual, en la carpa instalada en la avenida de Monforte, a la altura de la Plaza de Galicia.

Los puestos de vino abrirán el viernes a las 20:00 horas y estarán abiertos durante todo el fin de semana. Además de la cata popular de vino, que como novedad se celebrará en el Auditorio Municipal, los asistentes podrán disfrutar de diversas actuaciones musicales a lo largo del fin de semana.

"Sigue teniendo un importante protagonismo la música tradicional y local, y este año la actuación de la Agrupación Tradicional de la Casa de la Música de Chantada, que reúne a 60 personas entre músicos y bailarines, se traslada al viernes a las 20:30 horas", anunció Manuel Diéguez Carballo.

Ya el sábado por la mañana será la tradicional cita con la Banda de Música de Chantada y el domingo con la Banda de Gaitas.

La 43 edición de la Feira do Viño de Chantada tendrá como pregonero, el domingo a las 13:00 horas, al humorista, actor y presentador de la TVG, Roberto Vilar Fernández. En esa jornada, 10 minutos antes se leerá el manifiesto del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La programación de la feria, por otro lado, cuenta con actividades infantiles gratuitas en la Casa de la Música. Los talleres a cargo de Velaísca se desarrollarán entre las 12:00 y 14:00 horas y entre las 16:00 y 20:00 horas durante el sábado y el domingo.

Además, coincidiendo con la Feira do Viño, se celebrará la XVII edición de la Feria de Oportunidades y la XVI Muestra de Productos de Artesanía.

A continuación, te presentamos la programación completa de la Feira do Viño de Chantada 2026:

Viernes, 6 de marzo

A las 20:00 horas: Apertura de los stands de las bodegas participantes

A las 20:30 horas: Actuación de la Agrupación Tradicional de la Casa da Música

A las 23:30 horas: Actuación del grupo Assia

Sábado, 7 de marzo

A las 10:00 horas: Cata oficial de la XLIII Feira do Viño de Chantada en el Auditorio Municipal

De 11:30 a 14:00 horas: Cata popular en el Auditorio Municipal

A las 11:30 horas: Actuación de Searas y Os Barrios

A las 13:00 horas: Concierto de la Banda de Música de Chantada

A las 17:00 horas: Actuaciones de las charangas Unión Phenosa y Louband

De 18:00 a 20:30 horas: Cata popular en el Auditorio Municipal

De 21:30 a 03:30 horas: Orquestas Compostela y Solara

Domingo, 8 de marzo