La Festa das Pepitas llenará Ferrol de música el 18 de marzo

Ferrol volverá a sonar con fuerza el próximo 18 de marzo con la celebración de la Noite das Pepitas. La concelleira de Turismo presentó este miércoles el cartel y la programación de una de las citas más emblemáticas del calendario festivo, en un acto en el que estuvo acompañada por la presidenta de la Coordinadora de Rondallas, la autora del cartel y representantes de las agrupaciones participantes.

La programación arrancará a las 16:15 horas con el tradicional acto institucional en el Teatro Jofre.

En este evento se rendirá homenaje a las madrinas y padrinos de las rondallas de la ciudad y de la comarca, así como a los músicos y rondallistas de honor, en una ceremonia que además conmemora el hermanamiento que Ferrol mantiene con Mondoñedo.

A partir de las 18:00 horas comenzarán las rondas por las calles del centro. Las agrupaciones recorrerán itinerarios diferenciados por vías como Concepción Arenal, Magdalena, Real, Amboage, Galiano o Dolores, hasta confluir en la plaza de Armas. Allí, frente a la casa consistorial, se instalará una carpa para la celebración de la gala final.

La actuación dará comienzo a las 19:00 horas y contará con la participación de Añoranzas, Club de Campo, Bohemios, Sonidos del Alba, Só Elas, O Son do Mar y Nas Ondas do Mar, además de rondallas invitadas procedentes de distintos puntos de la comarca.

La plaza de Armas se convertirá así en el epicentro de una noche que cada año reúne a miles de personas y llena de música las calles de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se animó a la ciudadanía a participar en una fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia y por la que se sigue trabajando para lograr el reconocimiento a nivel nacional.

La organización confía en que la ciudad vuelva a volcarse con una celebración que ya forma parte de su identidad.