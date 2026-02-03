La fiesta a 20 minutos de A Coruña donde comer callos hasta reventar: música en directo hasta la madrugada

Las fiestas gastronómicas de Galicia tienen gran popularidad entre los locales e incluso algún visitante que tiene la suerte de llegar en el momento justo al sitio indicado. Cualquier plato que te imagines tiene un día en su honor y en este caso queremos hablarte de una fiesta muy cerca de A Coruña en la que podrás comer callos acompañados de más manjares.

Se trata de la Festa dos callos de Cambre, una tradición de este concello que todos los años congrega a miles de interesados en disfrutar de esta exquisitez. Tendrá lugar el 7 de marzo a partir de las 11:00 horas. Te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración en Quincemil.

"A última, e marchamos"

Así ha anunciado la comisión de fiestas que este 2026 será el último año en el que organicen esta fiesta. "Pechamos unha etapa chea de traballo, ilusión e momentos inesquecibles compartidos con todas e todos vós", lo cual no quiere decir que Cambre se quede sin estas fiestas ni mucho menos.

Al contrario, una nueva comisión de gente joven cogerá el testigo con muchas ganas e ilusión para seguir creando fiestas en las que celebrar y disfrutar entre vecinos, con el fin de "seguir facendo do noso pobo un lugar de encontro, música e diversión", continúan.

El 7 de marzo comenzará la fiesta a las 11:00 horas con un animado pasacalles de música tradicional que recorrerá las calles del municipio, llenando el ambiente de alegría y dando el pistoletazo de salida a una jornada pensada para el disfrute de vecinos y visitantes.

A continuación, a las 13:00 horas, dará comienzo la esperada comida popular, un momento de encuentro en el que llenar la barriga con platos tradicionales como callos y empanada, acompañados de vino, pan, larpeira y café.

La música seguirá siendo protagonista a partir de las 14:30 horas con la sesión vermú, que estará amenizada por el dúo D'Vicio, ideal para alargar la sobremesa en un ambiente festivo y relajado.

Ya por la tarde, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, la programación musical continuará con las sesiones de los DJs Nyam Boe y Afrolat, que pondrán ritmo al tardeo con una selección de temas pensados para todos los públicos.

La noche llegará cargada de energía. A las 22:00 horas comenzará la verbena, protagonizada por el grupo Origen y DJ Bermúdez. La fiesta se cerrará con una última sesión a cargo del DJ Afrolat, poniendo el broche final a un día completo de celebración hasta la próxima fiesta de los callos de Cambre en 2027.