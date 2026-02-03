El embutido exclusivo de Galicia que celebra su propia fiesta desde hace más de 25 años antes del Carnaval

La gastronomía gallega va mucho más allá que los platos típicos como el pulpo á feira, el lacón con grelos o la empanada de zamburiñas. En el recetario, ahora en plena temporada de invierno, también destaca el butelo (o botillo, en castellano).

Si hay un embutido típico de Lugo y Ourense, ese es el butelo. Elaborado con costilla y otras partes del cerdo, y aderezado con sal, ajo y pimentón, se consume, por lo general, en cocidos, acompañado de patatas y grelos, aunque también se puede sustituir por repollo.

El butelo puede adquirirse en carnicerías o, para quienes tengan la oportunidad, degustarse en la fiesta de exaltación del producto que celebra este fin de semana el municipio de A Fonsagrada (Lugo).

La Feira do Butelo, declarada de Interés Turístico de Galicia, se celebra cada año el fin de semana anterior al Carnaval. Así, en 2026 tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero, con un completo programa de actividades.

La degustación del butelo será la actividad principal de la celebración. No obstante, los asistentes también podrán disfrutar de una programación que incluye actuaciones musicales a cargo de distintas agrupaciones.

En total, serán dos jornadas dedicadas a la exaltación del butelo, un producto que se consume sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense, aunque podemos encontrar versiones similares en Asturias, en León y en el norte de Portugal.

"Muchos son los que se acercan a A Fonsagrada el fin de semana de la Feria con el objetivo de degustar o comprar este ansiado embutido y demás productos de la matanza, así como otros productos de la zona", indica Cultura de Galicia.

En este sentido, en la feria se pueden adquirir, además del botelo, vinos, quesos, miel y sobremesas típicas del Carnaval gallego, como las orejas y las filloas.

Seimeira de Vilagocende (Fuente: Shutterstock)

Otros visitantes, además de por el butelo, se acercan atraídos por la belleza de la zona, y no es para menos, ya que en los límites de este municipio se encuentra la Seimeira de Vilagocende, con sus 50 metros de caída libre, y el Camino Primitivo, la senda del primer Camino conocido.

Antes o después de hacer una parada en la Feira do Butelo, el Mirador de Montouto es un lugar perfecto para respirar aire fresco y disfrutar de una panorámica de gran valor patrimonial, pues aquí se ubican las antiguas ruinas del Hospital de Montouto.