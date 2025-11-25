La fiesta a 15 minutos de A Coruña donde comer churrasco y callos hasta reventar: verbena a las 9 de la noche

Las verbenas son un clásico gallego. Es parte de nuestro patrimonio cultural, una tradición muy arraigada que ya no se celebra solo en los meses de verano, sino a lo largo de todo el año.

Sin ir más lejos, Oleiros (A Coruña) celebrará este último fin de semana de noviembre una doble jornada de verbenas, con degustaciones gastronómicas dirigidas a los amantes del churrasco y los callos.

Churrasco, callos y música en directo

Los vecinos de la parroquia de Santaia de Liáns, en Oleiros, esperan con entusiasmo la verbena de este fin de semana, que se celebrará el viernes 28 y el sábado 29, con actividades para todos los públicos.

En concreto, la agenda de fiestas ofrece una variada programación que permitirá a los amantes de la gastronomía disfrutar de algunos de los mejores productos de nuestra tierra: churrasco, callos y chorizo.

El viernes 28 se celebrará la Festa do Chourizo a las 20:00 horas en la plaza Esther Pita de Santa Cruz, mientras que al día siguiente, sábado 29, habrá callos a mediodía, a las 14:00 horas, y churrascada a las 15:00 horas.

La música será otra de las grandes protagonistas de las fiestas en Santaia de Liáns. El viernes actuará la orquesta Finisterre, junto a Sote y Toni Seijas, mientras que el sábado será el turno de la Banda de Ayer y Praaa.

Para los más pequeños se ha reservado una actividad muy especial: talleres infantiles de Navidad a las 18:00 horas, abiertos a todos los niños y niñas con ganas de divertirse.

Si aún no tienes planes para el fin de semana, Oleiros cerrará el mes de noviembre por todo lo alto con esta doble jornada de verbenas, que incluirá degustaciones gastronómicas, música y talleres para los más pequeños.

A continuación, te detallamos la agenda completa de las fiestas de Santaia de Liáns:

Viernes, 28 de noviembre

A las 18:00 horas: Talleres infantiles de Navidad

A las 20:00 horas: Fiesta del Chorizo

A las 21:00 horas: Actuación de la orquesta Finisterra, junto a Sote y Toni Seijas

Sábado, 29 de noviembre