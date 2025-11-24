El fin de año universitario de los estudiantes de Santiago se celebra en A Coruña: 22 euros con 3 consumiciones y 1 chupito

Algunas facultades de la USC (Universidad de Santiago de Compostela) han organizado el Fin de Año Universitario en la Sala Pelícano de A Coruña por todo lo alto. La fecha escogida es el jueves 27 de noviembre, y promete ser un eventazo que no defraudará a nadie con mucha música y muy buen rollo.

Desde las 00:30 horas hasta el cierre, Pelícano será el epicentro de una buena fiesta universitaria organizada por varias facultades de la USC. Pese a que quedan pocos días y que el precio ya ha subido respecto a la primera tirada de entradas, todavía puedes hacerte con la tuya para disfrutar de este evento con tus amigos.

Fin de Año Universitario de la USC en Pelícano

La USC se prepara para despedir el año por todo lo alto con una fiesta conjunta que reunirá a algunas de sus facultades más emblemáticas. Estudiantes de Medicina, Enfermería, Matemáticas, Odontología, Informática, Infantil, Inteligencia Artificial y Psicología se darán cita en la Sala Pelícano, en A Coruña, para celebrar el fin de año universitario por todo lo alto.

El evento tendrá lugar este jueves 27 de noviembre, comenzando a partir de las 00:30 horas y prolongándose hasta el cierre de la sala, que es un referente en la fiesta nocturna coruñesa.

La entrada incluye 3 consumiciones y un chupito Patrón, con la condición de que dos de esas consumiciones sean de Bacardi & cola, una combinación de lo más clásica.

La organización ha apostado por un cartel musical variado. Los invitados Borja Solla, MRJ, Sweet Suárez y Tuxiro serán los encargados de animar la velada con sesiones pensadas para mantener el ambiente festivo durante toda la noche.

En cuanto a las entradas, la acogida ha sido tan buena que las distintas tiradas se han ido agotando progresivamente. La primera tanda salió a 18 euros, la segunda subió a 20 euros y actualmente se encuentra disponible la tercera tirada a 22 euros, manteniendo todas las ventajas y consumiciones incluidas.

Para quienes quieran vivir la experiencia con un plus de exclusividad, también estarán a la venta los palcos VIP en la propia sala. La fiesta está destinada exclusivamente a mayores de 18 años, garantizando un entorno responsable y acorde a la normativa vigente.