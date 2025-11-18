La fiesta a 20 minutos de A Coruña donde comer centolla a reventar este sábado: 18 euros la unidad

Las fiestas gastronómicas en Galicia no tienen fin. Aunque en los meses de verano son en los que más podemos disfrutar de degustaciones populares a precios increíbles, el resto del año tenemos alguna que otra oportunidad contada que no podemos dejar escapar. Un ejemplo de ello es la Festa da Centola en Lorbé, Oleiros, a pocos minutos de A Coruña.

Esta festividad tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 13:00 horas en el Puerto de Lorbé (Oleiros). Por suerte para todos los asistentes, además de centollas, también se servirán mejillones para disfrutar de una degustación "con calidades de orixe garantizada nos restaurantes".

Festa da centola en Lorbé

La Cofradía de Pescadores de Lorbé ya lo tiene todo preparado para la 'X Festa Gastronómica da Centola', una de las citas más esperadas del otoño en gran parte del área metropolitana de A Coruña.

El evento se celebrará este sábado 22 de noviembre en el puerto de Lorbé, un enclave marinero situado a menos de media hora de la ciudad herculina y conocido por la calidad de sus mariscos y tradición pesquera.

La fiesta dará comienzo a las 13:00 horas y se prolongará hasta las 22:30 horas, convirtiéndose en una jornada en la que las degustaciones serán las principales protagonistas, además del ambiente popular que siempre se genera alrededor de esta fiesta.

La organización corre a cargo de la Cofradía de Pescadores de Lorbé, que cada año congrega a cientos de visitantes con gran interés en disfrutar de este manjar, la centolla, junto con los mejillones que también se ofrecen al público.

Tal y como nos ha confirmado Antonio, Patrón Mayor de la cofradía, la unidad de centolla (1 kg), junto con una cuchara para el caldo y pan tendrá un precio de 18 euros, mientras que la ración de mejillones (rondará los 2 kg), también con pan, se venderá a 12 euros.

Para esta décima edición, hay 6 restaurantes que se suman a la celebración ofreciendo diferentes propuestas culinarias, estos son: Restaurante Puerto de Lorbé, Casa Méndez, A Escola, A Cortiña, A Coviña y Casa do Arxentino, locales conocidos en la zona.

Con todo listo para el gran día, Lorbé está más que preparado para recibir a todos los interesados en degustar una buena centolla y disfrutar de esta fiesta tan emblemática.