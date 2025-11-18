Este es el cartel de la mejor fiesta techno de Año Nuevo en A Coruña: "Cita imperdible en la nave"

¡Ya es oficial! Al fin se conoce el cartel de la Wake Up! in 2026 que se celebrará el 1 de enero en la Sala Pelícano, en A Coruña, como ya es habitual. Una cita imperdible en el calendario de todos los amantes de la música electrónica para empezar el año con buen pie y "en familia".

"Que no se pierda nunca esta gran tradición". Así han presentado el cartel los organizadores de este evento con nombres que han hecho saltar todas las alarmas en los comentarios. "Me quito el sombrero", es uno de los casi 100 comentarios en pocas horas alabando el nivel de la primera Wake Up de 2026. Te contamos todo lo que tienes que saber.

"Primer día del año y qué manera de empezarlo"

Ya estás preparando tu outfit más cómodo para darlo todo y aguantar hasta el final. Calzado para que no te duelan los pies y unas gafas de sol para que no molesten las luces y listo, ya lo tienes todo para ir a la Sala Pelícano el 1 de enero. Solo te falta la entrada, que sale a la venta este martes a las 20:00 horas.

Del line up poco hay que decir: "Un cartel 10/10 y unas ganas 1000/10 que siguen en aumento porque ya sabéis que esta fecha siempre será una de las más especiales de todo el año", comentan desde la propia organización en sus redes sociales.

Uno de los cabezas de cartel es Ben Sims, el DJ y productor británico que lleva siendo uno de los referentes del techno desde hace tres décadas y que ya es todo un habitual de estas fiestas en A Coruña. Biia es otro de los grandes nombres; la DJ y productora de música electrónica portuguesa viene para llevar a todo Pelícano al límite.

Brenda Serna, desde los mejores festivales del país y tras haber compartido escenario con grandes artistas internacionales, viene a A Coruña para sorprender a todos con su set. Chris Liebing, pionero del techno alemán y uno de los grandes de la música electrónica. Prada 2000, radicado en Berlín, que viene dispuesto a mantener al público completamente entregado.

El estilo más creativo y cambiante de Frederic, junto con la apuesta más arriesgada y vanguardista de Isma B harán temblar todo. El inglés Luke Slater que lleva desde los 90 en el mundo techno promete ser toda una sorpresa, mientras que Luxi Villar ofrecerá un set con mezclas de tech house, happy house, techno, techno groove y sonidos rave.

Como ves, promete ser uno de los fiestones del año, así que no pierdas la oportunidad de ir a esta cita techno y estate atento hoy a las 20:00 horas para comprar las entradas promocionales.