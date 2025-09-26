A Coruña celebrará el Rosario entre el 3 y el 5 de octubre

El Rosario regresa una vez más a A Coruña que celebrará tres días de fiesta en la Ciudad Vieja entre el 3 y el 5 de octubre con música y gastronomía y la plaza de Azcárraga como epicentro de la programación.

El viernes 3 de octubre comenzarán las fiestas con un concierto de Amizades a las 19:00 horas y pregón de Pablo Gallego a las 20:45 horas. Media hora más tarde subirá al escenario La Tercera República, a quienes seguirán Mchuin en un tributo a Queen y con Gadoupa cerrando las actuaciones a las 0:15 horas.

El sábado la fiesta arranca a las 12:45 horas con el concierto de Hilo e Carlos para dar paso a una pulpada en la plaza de Azcárraga. La sesión vermú correrá a cargo de The Cruce en Porta de Aires.

Por la tarde, el Mago Román actuará en Azcárraga a las 17:00 horas, donde MU2 dará una actuación especial de U2 desde las 21:00 horas. Alga actuará a las 22:45 horas y la noche acabará con el DJ Pukas desde las 0:15 horas.

El domingo, para despedir las fiestas del Rosario, habrá un concierto de la Banda Municipal de Música a las 12:00 horas en la plaza de la Constitución, acompañada de la A.C. Donaire. La sesión vermú desde las 13:00 horas será con Clandestinos, ya en la calle Troncoso.