Los Satélites y Fania Blanco Show en las fiestas de O Ventorrillo en A Coruña: esta es la programación

Imagen de archivo de una actuación de la Orquesta Los Satélites. Twitter

El otoño arranca con fuerza en A Coruña de la mano de las fiestas de O Ventorrillo. El barrio ya ultima los preparativos para una celebración que promete llenar sus calles de ambiente, tradición y alegría.

O Ventorrillo se prepara para sus fiestas de octubre, que tendrán lugar del jueves 9 al domingo 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España. Durante cuatro días, el barrio ofrecerá una amplia programación de actividades pensadas para todos los públicos.

Verbenas, concursos y mucho más

Los vecinos de O Ventorrillo esperan con ilusión el inicio de las fiestas del barrio, que darán comienzo el próximo jueves 9 de octubre con un concierto de la banda Colorado.

El pregón tendrá lugar el viernes 10 de octubre y correrá a cargo de María García Nieto, XLIX Meiga Maior 2018, y Óscar Castro Corgo, administrador de la Cociña Económica.

Tras el pregón, la verbena con la orquesta Los Satélites pondrá ritmo a la noche. A punto de dar por finalizada la temporada de verbenas, la formación de A Coruña hará una parada en el barrio de O Ventorrillo, prometiendo horas de música y diversión.

La noche también contará con el toque musical de Keys DJ y By.Kokee.

La inauguración del mercadillo artesano 'O Mercado do Vento' abrirá la jornada del sábado 11 a partir de las 11:00 horas. La programación del día continuará con un cuentacuentos infantil, una exhibición de baile swing y lindy hop y una animada sesión vermú con Xilo e Carlos y By.Kokee.

Por la tarde, la agenda de ocio ofrece una propuesta muy variada pero centrada en la música: desde una actuación del Coro Voces o un concurso de karaoke gestionado por Keys Animación hasta una verbena estelar que protagonizará la orquesta Fania Blanco Show.

El domingo 12, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España, comenzará con un pasacalles animado por Espadana Tradicional y una santa misa en la Parroquia del Pilar. Le seguirán una exhibición de sevillanas y una sesión vermú con Aixa Romay, como broche final.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas de O Ventorrillo 2025, en A Coruña:

Jueves, 9 de octubre

A las 21:00 horas: Concierto de Colorado

Viernes, 10 de octubre

A las 17:30 horas: Pasacalles con Os Viqueiras

A las 19:30 horas: Ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva

A las 20:30 horas: Pregón y homenaje a Pucho

A las 22:00 horas: Verbena con la orquesta Los Satélites y sesión DJ con Keys DJ y By.Kokee

Sábado, 11 de octubre

A las 11:00 horas: Mercadillo artesano 'O Mercado do Vento'

A las 12:15 horas: Cuentacuentos infantil

A las 12:45 horas: Miña Xoia con la Asociación Espadana Tradicional

A las 13:15 horas: Exhibición de baile swing y lindy hop a cargo de la Asociación Revolta Swing

A las 13:45 horas: Sesión vermú con Xilo y Carlos

A las 15:30 horas: Sesión vermú infinita amenizada por By.Kokee

A las 18:30 horas: Exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada

A las 19:00 horas: Actuación del coro Somos Voces

A las 20:00 horas: Concurso de karaoke

A las 22:00 horas: Verbena con la orquesta Fania Blanco Show

A las 23:30 horas: Concierto de Iván es Juan

Domingo, 12 de octubre