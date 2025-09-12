Churrascada y actuación estelar de Kiko Rivera en las fiestas de un barrio de Lugo este fin de semana

El mes de septiembre continúa con fiestas en diferentes zonas de Galicia, y Lugo no iba a ser menos. Este fin de semana el barrio de Paradai celebrará las fiestas en honor a San Mateo de Paradai, desde hoy, viernes 12, hasta el domingo 14 de septiembre.

Actividades populares, misas solemnes, pasacalles, espectáculos de baile, churrascada, sesiones vermú, grandes verbenas con orquestas reconocidas y la actuación estelar de Kiko Rivera para poner a bailar a todo el mundo.

La programación al completo en Paradai

El municipio de Lugo celebra a partir de hoy las fiestas en honor a San Mateo en el barrio de Paradai, hasta el 14 de septiembre. Durante estos tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado programa con actividades para todas las edades.

La fiesta comienza esta tarde con la apertura de los carruseles a partir de las cuatro. A las 20:30 horas, María Isabel Ferreiro Rodríguez (directora de la Escuela de Propín) leerá el pregón, momento simbólico que marcará el inicio oficial de las celebraciones.

Una hora más tarde, a las 21:30 horas, se celebrará una churrascada popular, donde, por un precio de 15 euros, se podrá degustar churrasco de cerdo, chorizo y liscos.

La jornada concluirá con una gran verbena a partir de las 22:00 horas, animada por el grupo Tania Veiras y la Discomóvil Impacto, con la presencia del DJ Son1c.

El sábado arrancará temprano con una concentración de coches clásicos y una ruta a las 10:00 horas. A mediodía, los vehículos llegarán al recinto mientras los carruseles reabren sus puertas a las 13:00 horas.

La sesión vermú, a las 14:00 horas, estará amenizada por el grupo musical Pekados. De 17:30 a 19:00 horas, la Escola de Baile Gravity ofrecerá una actuación para todos los públicos. Llegada la noche, a las 22:30 horas, la verbena contará con actuaciones de Ruth Cundís y el grupo Pekados.

Como actuación estelar, todos los asistentes podrán disfrutar del show de Kiko Rivera en vivo y en directo, para poner el ritmo y subir la adrenalina. Al terminar, seguirá la fiesta la Discomóvil Impacto.

El domingo comenzará con los pasacalles del grupo de gaitas Os Xílgaros de Lugo. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de la reapertura de los carruseles. A las 14:00 horas, el Dúo Estrellas y el DJ Adolfo Valiño amenizarán una larga sesión vermú con picoteo gratuito.

Desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, los más pequeños serán protagonistas con el Día del Niño, que ofrecerá descuentos especiales en los carruseles.