Plazeo Fest en A Coruña este viernes 12 de septiembre: el ¿último? festival del verano en la ciudad

A Coruña terminará el verano con algo convertido ya en un clásico, aunque cambie de nombre de año en año. Los dueños de los tres locales de hostelería de la Plaza de Vigo, Central Park, Arraigo y Roots, han anunciado hoy la celebración del Plazeo Fest, un festival que tendrá lugar tres días a lo largo del mes de septiembre para celebrar los aniversarios de estos locales. Sucede al "Central Fest" organizado el año pasado en la misma plaza.

El Plazeo Fest se celebrará las tardes de los días viernes 12, viernes 26 y sábado 27 de septiembre, con el objetivo de reunir a amigos en un entorno familiar en el que poder tomarse algo mientras escuchan música en la plaza. El primer día será mañana viernes, 12 de septiembre, y servirá para festejar el décimo aniversario de Roots, uno de los pioneros de los bocadillos en pan de Bao en la ciudad.

Cartel del Plazeo Fest de este viernes 12 de septiembre

Comida callejera y ambiente familiar

La idea de los organizadores es crear una tarde para recordar desde las 18:00 horas. Habrá comida callejera y unas barras de cerveza, y también actuaciones en directo. A las 19:00 horas tocará el Grupo Alma Libre y a las 21:00 lo hará Jorge Duckling. Al mediodía habrá ya sesión vermú con coctelería premium.

La edición de este viernes 12 de septiembre dedicada al Roots contará con una degustación gastronómica del estilo de este local, y además tendrá una faceta solidaria, con donaciones a favor de la Cocina Económica y diferentes ONG dedicadas a los animales.

El festival se repetirá a lo grande dos semanas después, el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, con celebraciones dedicadas a Arraigo (abierto el año pasado) y a Central Park, un clásico de la zona con casi 20 años a sus espaldas.