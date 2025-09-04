Éxito de la 50ª Festa da Empanada de Carral (A Coruña): largas colas y 12.000 raciones vendidas

La 50ª edición de la Festa da Empanada de Carral ha sido un rotundo éxito. Cientos de personas visitaron el municipio para disfrutar de uno de los productos emblemáticos de la cocina gallega, que en esta ocasión se pudo degustar de la mano de cuatro panaderías locales.

Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández, Panadería Cañás y Panadería Da Cunha hicieron las delicias de los asistentes y lograron igualar la cifra de 12.000 raciones vendidas en 2024. Bonito, bacalao con pasas o pulpo fueron algunas de las variedades que pudieron degustarse.

La Festa da Empanada es un evento consolidado. Y es que este producto, junto al pan, es un emblema del municipio, que ha conseguido convertir esta celebración en una cita gastronómica de referencia en toda la comarca de A Coruña.

Medio siglo de celebración que el ayuntamiento realiza de la mano de los panaderos, "que doblan los esfuerzos a lo largo de estos días para llegar a las cifras de venta y hacer que la empanada siga siendo uno de los estandartes de Carral", según el alcalde, Javier Gestal.

Más allá de la gastronomía, la Festa da Empanada de Carral contó con ambientación musical de la mano de Faíscas da Pontagra, Arnela y Xacarandaina.