Curtis (A Coruña) celebrará sus fiestas con Panorama (City), juegos y sesiones vermú todos los días

Las fiestas patronales de Curtis ya calientan motores. Los vecinos del municipio esperan con ilusión el inicio de esta celebración, que se extenderá durante cuatro días del calendario veraniego: del 30 de agosto al 2 de septiembre.

Pasacalles, procesiones, sesiones vermú y una fiesta de la espuma forman parte de la programación de 2025. Además, se han organizado juegos infantiles para los más pequeños de la casa y un partido entre solteros y casados.

Verbenas, sesiones vermú y mucho más

Las fiestas patronales de Curtis arrancarán el próximo sábado 30 de agosto con una jornada inaugural en la que la música y la diversión estarán 100% garantizadas. Un pasacalles con la charanga Santa Compaña dará el pistoletazo a los festejos, al que le seguirá un concierto de Ortiga y Macro Eme Music.

Al día siguiente, domingo 31 de agosto, la jornada comenzará con un pasacalles con el grupo de gaitas Os Viqueiras de Ordes y continuará con una misa y procesión en honor a Nosa Señora de Lourdes (12:00 horas).

A mediodía, el trío Manhattan amenizará la sesión vermú y por la tarde, a partir de las 20:00 horas, estará el grupo Los Coleguitas.

Los vecinos de Curtis (A Coruña) darán la bienvenida al mes de septiembre al ritmo de la música. La jornada contará con un pasacalles de los Garutuxeiros de Curtis y una sesión vermú con Zona Zero, que repetirá actuación por la noche junto a La Banda de Ayer.

Como broche final, Curtis despedirá sus fiestas patronales con una verbena nocturna y un cartel de lujo: Panorama City y Olympus. Los asistentes vivirán una noche única, llena de música, alegría y diversión.

A continuación, te detallamos el programa completo de las fiestas patronales de Curtis 2025:

Sábado, 30 de agosto

Pasacalles con la charanga Santa Compaña

A las 23:30 horas: Concierto de Ortiga y Macro Eme Music

Domingo, 31 de agosto

Pasacalles con el grupo de gaitas Os Viqueiras de Ordes

A las 12:00 horas: Misa y procesión en honor a Nosa Señora de Lourdes

Sesión vermú con el trío Manhattan

A las 20:00 horas: Sesión de tarde con Los Coleguitas

Lunes, 1 de septiembre

Pasacalles con Garatuxeiros de Curtis

A las 12:00 horas: Misa y procesión en honor al Santísimo

Sesión vermú con Zona Zero

Por la tarde, pasacalles con Batucada Latexo y juegos populares en la Carballeira

Por la noche, verbena con La Banda de Ayer y Zona Zero

Martes, 2 de septiembre