Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 14 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 14, por las Fiestas de María Pita 2025

El sonido del fin de semana ya empieza a hacerse oír por las calles herculinas con el espectáculo de Locos por la Música, que además estará acompañado de nuevos eventos de Viñetas desde o Atlántico.

Por la parte más cultural de la semana, seguiremos disfrutando del Festival Internacional de Folclore en el Auditorio de Santa Margarita y, además, se inaugurará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Conciertos de María Pita: Locos por la Música

Las citas musicales en la plaza de María Pita continúan un día más. Hoy, jueves 14, se podrá disfrutar de Locos por la Música, un espectáculo que trasciende la usual definición de 'concierto' para convertirse en una auténtica celebración a la música.

Los encargados de llevar a la vida este show son Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. El evento empezará a las 20:00 horas y esta es la programación:

20:30 h: La Poptelera

20:50 h: Soraya

21:10 h: DJ Cherry Coke

21:25 h: Javier Ojeda

21:55 h: DJ Cherry Coke

22:10 h: Melocos

22:40 h: DJ Cherry Coke

22:55 h: No Me Pises que Llevo Chanclas

23:25 h: DJ Cherry Coke

23:40 h: Nacha Pop

00:25 h: DJ Cherry Coke

00:40 h: Cómplices

Ciclo Cascarillarte

El ciclo de espectáculos conocido como Cascarillarte sigue recorriendo diferentes barrios de A Coruña. El día de hoy, jueves 14, será el turno de la plaza de Tabacos de acoger Vicki e a felicidade, el show de Bandullo azul, que dará inicio a las 19:30 horas.

Viñetas desde o Atlántico

El jueves 14 seguimos con la cuarta jornada de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.

Por la mañana

Viñetas Rúa Banda Deseñada 11:00 horas Charla Pedro Pico & Pico Vena. Historias del punk , por Carlos Azagra y Encarna Revuelta



Viñetas Rúa Banda Deseñada 12:00 horas Charla Ética, respeto y compromiso en la edición de cómics , por Emilio e Iris Bernárdez.

En colaboración con Ediciones La Cúpula



Viñetas Pro 12:00 horas Taller de diseño y dibujo de personajes y análisis de portfolios enfocado a la presentación editorial profesional, por Adrián Prado. En la Biblioteca Municipal de Estudos Locais. En colaboración con Librería Tótem. Inscripción desde 7 días antes en la web de Bibliotecas



Viñetas Mini 12:00 horas Taller Con permiso de Quino. Aprende a dibujar a Mafalda, por Alberto Díaz. De 7 a 9 años. En la sala Municipal Palexco.



Viñetas Mini 13:00 horas Taller Con permiso de Quino. Aprende a dibujar a Mafalda, por Alberto Díaz. 10 a 11 años. La sala Municipal Palexco.



Viñetas Rúa Banda Deseñada 13:00 horas Charla Cómic & Rock en Malasaña , por Clara y Olivia Cábez y Miguel B. Núñez



Por la tarde

Viñetas Mini 17:00 horas Taller Con permiso de Quino. Aprende a dibujar a Mafalda , por Alberto Díaz. A partir de 12 años. En la sala Municipal Palexco.





Viñetas Rúa Banda Deseñada 17:00 horas Firmas: Dave Cooper, Magius, Clara y Olivia Cábez, Miguel B. Núñez, Víctor Coyote, Carlos Azagra y Encarna Revuelta





Viñetas Rúa Banda Deseñada 18:30 horas Presentación de A mansión misteriosa , por Marcos B. En colaboración con Demo Editorial





Viñetas Rúa Banda Deseñada 19:30 horas Presentación de Muérdete la lengua, por Dave Cooper. La actividad se desarrollará en inglés sin intérprete. En colaboración con Ediciones La Cúpula





Viñetas Show 21:00 horas Concierto ilustrado con la banda Hombre Tigre y las autoras Anabel Colazo y Raquel Montero. En colaboración con Autobán. En el Teatro Colón.





Viñetas Show 23:30 horas Cols DJ Set (Clara y Olivia Cábez). En la sala Mardi Gras.



Festival Internacional de Folclore

Tras la inauguración del día de ayer, el Festival Internacional de Folclore tendrá su segunda cita en el Auditorio de Santa Margarita a las 20:00 horas.

Este festival será una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.

Inauguración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El día de hoy, jueves 14 a las 10:30 horas, se inaugurará la Feria del Libro Antiguo, otra de las grandes ferias celebradas durante este mes en el recinto de los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.