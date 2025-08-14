Así es el espectacular cartel de Castelo Conta 2025 con Tanxugueiras, Carlos Núñez y Somos Criminais

Culleredo se prepara para sumergirse en una de sus citas culturales y festivas más esperadas. Del 22 al 31 de agosto, la parroquia de Castelo se convertirá en el epicentro de la música, la tradición oral, la gastronomía y la convivencia popular con una nueva edición de Castelo Conta.

Esta iniciativa surgida de la mano del humorista Xosé Antonio Touriñán, residente en la parroquia, cumple diez años y lo celebra con un cartel espectacular que combina artistas de referencia, actividades para todas las edades y un homenaje a la identidad gallega.

Bajo el lema “A Festa no Monte”, el festival desplegará su programación en distintos escenarios —Monte Xalo, Folgueira, Castelo, Polideportiva y varios locales de hostelería—, transformando durante diez días la parroquia más al sur de Culleredo en un gran espacio cultural y festivo.

Viernes 22 de agosto – Arranque a lo grande en el Monte Xalo

El pistoletazo de salida será el viernes 22, y no podía comenzar de mejor manera: el inconfundible sonido de Carlos Núñez resonará en el Monte Xalo a partir de las 20:00 h, llevando su gaita y flautas a un entorno natural privilegiado. La noche continuará con la energía y el ritmo de Peter Selek (23:00 h), que prolongará la fiesta con su propuesta ecléctica y bailable.

Sábado 23 de agosto – Vermú, tarde de monte y noche de Ortiga

La jornada del sábado se iniciará en la Taberna (14:00 h) con una sesión vermú a cargo de Pulpiño Viascón, maestro de la improvisación y el humor musical. Por la tarde, el público regresará al Monte Xalo para disfrutar de A Tarde no Monte (18:30 h) y, ya de noche, de los conciertos de Alana (21:00 h) y Ortiga (23:00 h), uno de los nombres más populares de la escena gallega actual.

Domingo 24 de agosto – Tanxugueiras y Sés, una jornada histórica

El domingo será uno de los días más potentes del festival. La mañana comenzará con Bibopalula (12:00 h), seguido de un momento muy esperado: Tanxugueiras (14:00 h), que traerán su mezcla de tradición y vanguardia al corazón del monte. Tras el Xantar no Monte (15:30 h), la tarde se cerrará con la voz inconfundible de Sés (19:00 h).

Lunes 25 y martes 26 – Cultura, vermús y folk de alto nivel

La semana comenzará con actividades infantiles bajo el ciclo Xente Miúda (10:00 a 14:00 h). El lunes, la Taberna acogerá vermús musicales con Jorge Trigo, Nacho Moreira y Brais Morán & Nasaufunk. Ya por la tarde, en Castelo de Abaixo, se celebrarán los Contos de Castelo (18:30 h), seguidos de Xabier Díaz (20:30 h) y el humor irreverente de De Vacas (21:30 h).

El martes repetirá el formato con vermús en la Taberna y actuaciones en A Artesa da Moza Crecha / A Horta do Obradoiro: Lolo Mosteiro e Paula Martínez, Kike Piñeiro, Eloy Cancela y Abril. En Vilaverde, a las 21:30 h, tocará Lisdexia y a las 23:00 h, Monoulious Dop.

Miércoles 27 – La Gran Foliada

Tras la mañana infantil y los vermús con Lydia del Olmo, Xosé Magalhaes, Damián Paris y 9Louro, la tarde dará paso a los Contos de Castelo (18:30 h) y, como plato fuerte, A Gran Foliada (20:30 h), con el Grupo de Baile do Castelo Conta, el estreno de “Buscando a Nova Regueifa” y una gran sesión colectiva de música tradicional.

Jueves 28 – Gala dos Dez Anos

El jueves será uno de los días más especiales: tras las actividades infantiles y los vermús con Bego Vázquez, Bea Sotelo y Pava, la Folgueira acogerá los Contos de Castelo (18:30 h). Por la noche, la Polideportiva recibirá la Gala dos Dez Anos (22:00 h), un espectáculo pensado para conmemorar una década de festival. La jornada terminará con Mou DJ Session a medianoche.

Viernes 29 – Humor, rock y energía

El viernes mantendrá el esquema matinal e incluirá vermús con Chisco Jiménez y The Rapants. Por la tarde, cuentos en la Folgueira y, por la noche, humor con Touriñán y Carlos Blanco en Somos Criminais (22:00 h) y el potente rock de Zënzar (00:00 h).

Sábado 30 – O Día Grande

El penúltimo día será O Día Grande. La jornada empezará con O Xantar da Festa (14:00 h) en la Polideportiva, seguirá con una andaina (16:00 a 19:30 h) y culminará con la Cea da Festa (20:00 h). A las 22:30 h arrancará A Noite do Castelo Conta, que se alargará hasta el amanecer con Gin Toni’s (01:30 h) y DJ Mínimo (03:30 h).

Domingo 31 – Romaría do San Ramón

La última jornada será la más tradicional. Desde la mañana habrá alborada (10:00 a 14:00 h) en Castelo, misas en la Folgueira y la Ruta de Coches Clásicos (13:00 h). En la Polideportiva, La Ocaband animará la sesión vermú (14:30 h) antes de la gran pulpada (15:00 h) que cerrará la edición.

Mucho más que un festival

Castelo Conta nació hace una década como un encuentro de vecinos para compartir historias y cultura. Hoy es una cita imprescindible del final del verano coruñés, que combina música en directo, narración oral, gastronomía, deporte, actividades infantiles y tradición.

La edición de 2025 no solo celebra diez años de trayectoria, sino que lo hace con un programa que reafirma su identidad: artistas de Galicia con proyección nacional e internacional, un entorno natural privilegiado y una comunidad que hace suyo el espíritu de la fiesta.

Del 22 al 31 de agosto, Castelo se convertirá en un escenario abierto donde la gaita y la pandereta se encontrarán con el rock, el pop, el humor y el sabor de la cocina popular. Un festival que, como su propio nombre indica, cuenta… y promete seguir contando muchas historias más.