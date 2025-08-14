Ofrecido por:
Así es el espectacular cartel de Castelo Conta 2025 con Tanxugueiras, Carlos Núñez y Somos Criminais
El festival iniciado por Xosé Antonio Touriñán cumple 10 años con su edición más ambiciosa hasta la fecha, por donde pasarán algunos de los artistas gallegos más populares de la actualidad
Culleredo se prepara para sumergirse en una de sus citas culturales y festivas más esperadas. Del 22 al 31 de agosto, la parroquia de Castelo se convertirá en el epicentro de la música, la tradición oral, la gastronomía y la convivencia popular con una nueva edición de Castelo Conta.
Esta iniciativa surgida de la mano del humorista Xosé Antonio Touriñán, residente en la parroquia, cumple diez años y lo celebra con un cartel espectacular que combina artistas de referencia, actividades para todas las edades y un homenaje a la identidad gallega.
Bajo el lema “A Festa no Monte”, el festival desplegará su programación en distintos escenarios —Monte Xalo, Folgueira, Castelo, Polideportiva y varios locales de hostelería—, transformando durante diez días la parroquia más al sur de Culleredo en un gran espacio cultural y festivo.
Viernes 22 de agosto – Arranque a lo grande en el Monte Xalo
El pistoletazo de salida será el viernes 22, y no podía comenzar de mejor manera: el inconfundible sonido de Carlos Núñez resonará en el Monte Xalo a partir de las 20:00 h, llevando su gaita y flautas a un entorno natural privilegiado. La noche continuará con la energía y el ritmo de Peter Selek (23:00 h), que prolongará la fiesta con su propuesta ecléctica y bailable.
Sábado 23 de agosto – Vermú, tarde de monte y noche de Ortiga
La jornada del sábado se iniciará en la Taberna (14:00 h) con una sesión vermú a cargo de Pulpiño Viascón, maestro de la improvisación y el humor musical. Por la tarde, el público regresará al Monte Xalo para disfrutar de A Tarde no Monte (18:30 h) y, ya de noche, de los conciertos de Alana (21:00 h) y Ortiga (23:00 h), uno de los nombres más populares de la escena gallega actual.
Domingo 24 de agosto – Tanxugueiras y Sés, una jornada histórica
El domingo será uno de los días más potentes del festival. La mañana comenzará con Bibopalula (12:00 h), seguido de un momento muy esperado: Tanxugueiras (14:00 h), que traerán su mezcla de tradición y vanguardia al corazón del monte. Tras el Xantar no Monte (15:30 h), la tarde se cerrará con la voz inconfundible de Sés (19:00 h).
Lunes 25 y martes 26 – Cultura, vermús y folk de alto nivel
La semana comenzará con actividades infantiles bajo el ciclo Xente Miúda (10:00 a 14:00 h). El lunes, la Taberna acogerá vermús musicales con Jorge Trigo, Nacho Moreira y Brais Morán & Nasaufunk. Ya por la tarde, en Castelo de Abaixo, se celebrarán los Contos de Castelo (18:30 h), seguidos de Xabier Díaz (20:30 h) y el humor irreverente de De Vacas (21:30 h).
El martes repetirá el formato con vermús en la Taberna y actuaciones en A Artesa da Moza Crecha / A Horta do Obradoiro: Lolo Mosteiro e Paula Martínez, Kike Piñeiro, Eloy Cancela y Abril. En Vilaverde, a las 21:30 h, tocará Lisdexia y a las 23:00 h, Monoulious Dop.
Miércoles 27 – La Gran Foliada
Tras la mañana infantil y los vermús con Lydia del Olmo, Xosé Magalhaes, Damián Paris y 9Louro, la tarde dará paso a los Contos de Castelo (18:30 h) y, como plato fuerte, A Gran Foliada (20:30 h), con el Grupo de Baile do Castelo Conta, el estreno de “Buscando a Nova Regueifa” y una gran sesión colectiva de música tradicional.
Jueves 28 – Gala dos Dez Anos
El jueves será uno de los días más especiales: tras las actividades infantiles y los vermús con Bego Vázquez, Bea Sotelo y Pava, la Folgueira acogerá los Contos de Castelo (18:30 h). Por la noche, la Polideportiva recibirá la Gala dos Dez Anos (22:00 h), un espectáculo pensado para conmemorar una década de festival. La jornada terminará con Mou DJ Session a medianoche.
Viernes 29 – Humor, rock y energía
El viernes mantendrá el esquema matinal e incluirá vermús con Chisco Jiménez y The Rapants. Por la tarde, cuentos en la Folgueira y, por la noche, humor con Touriñán y Carlos Blanco en Somos Criminais (22:00 h) y el potente rock de Zënzar (00:00 h).
Sábado 30 – O Día Grande
El penúltimo día será O Día Grande. La jornada empezará con O Xantar da Festa (14:00 h) en la Polideportiva, seguirá con una andaina (16:00 a 19:30 h) y culminará con la Cea da Festa (20:00 h). A las 22:30 h arrancará A Noite do Castelo Conta, que se alargará hasta el amanecer con Gin Toni’s (01:30 h) y DJ Mínimo (03:30 h).
Domingo 31 – Romaría do San Ramón
La última jornada será la más tradicional. Desde la mañana habrá alborada (10:00 a 14:00 h) en Castelo, misas en la Folgueira y la Ruta de Coches Clásicos (13:00 h). En la Polideportiva, La Ocaband animará la sesión vermú (14:30 h) antes de la gran pulpada (15:00 h) que cerrará la edición.
Mucho más que un festival
Castelo Conta nació hace una década como un encuentro de vecinos para compartir historias y cultura. Hoy es una cita imprescindible del final del verano coruñés, que combina música en directo, narración oral, gastronomía, deporte, actividades infantiles y tradición.
La edición de 2025 no solo celebra diez años de trayectoria, sino que lo hace con un programa que reafirma su identidad: artistas de Galicia con proyección nacional e internacional, un entorno natural privilegiado y una comunidad que hace suyo el espíritu de la fiesta.
Del 22 al 31 de agosto, Castelo se convertirá en un escenario abierto donde la gaita y la pandereta se encontrarán con el rock, el pop, el humor y el sabor de la cocina popular. Un festival que, como su propio nombre indica, cuenta… y promete seguir contando muchas historias más.