Termina el Festival Noroeste en A Coruña: conciertos que quedan en las Fiestas de María Pita Quincemil

Termina el Festival Noroeste en A Coruña: los conciertos que quedan en las Fiestas de María Pita 2025

Las Noites de María Pita, las fiestas de los barrios y la Romaría de Santa Margarita protagonizan la programación musical de la ciudad hasta finales de agosto

El Festival Noroeste Estrella Galicia llenó de música la ciudad de A Coruña hasta el domingo. Ese mismo día en el que el certamen ponía el punto y final a su edición de 2025, regresaban las Noites de María Pita con Zahara como protagonista. La diversión seguirá muy presente en la ciudad durante lo que queda de agosto.

Batalla Naval de A Coruña.

Esta semana arrancan las fiestas de los barrios, habrá más actuaciones en la plaza de María Pita durante lo que queda de agosto y se celebrará la Romería de Santa Margarita.

Fiestas de los Barrios

El barrio de A Gaiteira, en A Coruña, celebrará este fin de semana -del 15 al 17 de agosto- sus fiestas patronales con un programa que combina tradición, gastronomía, actividades para todas las edades y un gran cierre musical de la mano del festival Lembranza Rock. El evento para los amantes del rock será el domingo 17 a las 21:00 en el Parque Europa, con las actuaciones de Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.

Del 20 al 22 de agosto la diversión se traslada al barrio de O Castrillón, con la Praza Pablo Iglesias como centro neurálgico de estas jornadas festivas. El jueves 21 de agosto actuará a las 22:00 horas 'Tam Tam Go!'. Se trata de un grupo popular en los años 90 con grandes éxitos como "Atrapados en la red", conocida como "Te di todo mi amor arroba love puntocom", una canción que ha envejecido mal en la era del Tinder.

Además, el viernes 22 de agosto, la gran traca final llegará al Castrillón con la verbena a cargo de la orquesta “Los Players” a partir de las 22:00 horas. Todavía falta por conocerse el programa de la Fiesta da Fresa del barrio de Eirís.

Noites de María Pita

Tras el festival Noroeste Estrella Galicia, el ciclo Noites de María Pita continúa en las próximas semanas. Este lunes 11 con el espectáculo Rock en Familia. El martes se realizará un homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y el miércoles 13 subirá al escenario Uxía en una actuación con múltiples invitados.

Además, el jueves 14 se celebrará en la plaza Locos por la Música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. El ciclo se cerrará con las actuaciones de Coti el domingo 17 y Vega el lunes 25.

Romería de Santa Margarita

La Romería de Santa Margarita anuncia cada año el final de las fiestas de María Pita. Este año el evento se celebrará entre el 28 y el 31 de agosto en el que destacan diversas actuaciones de música tradicional.

El jueves 28 de agosto, actuará a las 21:00 horas Gala i Ovidiom que cuenta con la integrante de Tanxugueiras Aida Tarrío. Previamente, a las 20:00 horas actuará Belém Tajes.

El viernes 29 de agosto, volverá a haber también un concierto especial en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Germán Díaz y Benxamín Otero harán una doble sesión a las 18:00 y 19:00 horas. Las entradas están a la venta en la página web de los Museos Científicos. También el viernes se celebrará la Gran Noche del Folclore, con las actuaciones de Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son d’aquí.

En cuanto a los conciertos programados para el fin de semana en el anfiteatro, el sábado actuarán
Las Lagharteiras, Los del Fondo de la Barra y Comando Curuxás con las Cantareiras de Cántigas y Frores.

El domingo será el turno de Os Melidaos, Rura y El Nido e invitados. También actuará el domingo 31 la Banda Municipal de Música de A Coruña junto con Donaire, a las 12:00 horas, en la escalinata de la Casa de las Ciencias. La programación se completa con otras actuaciones en el parque y el Espacio Participativo, que volverá a acoger talleres y muestras de la mano de las entidades de cultura gallega de la ciudad.