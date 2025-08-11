Termina el Festival Noroeste en A Coruña: los conciertos que quedan en las Fiestas de María Pita 2025

El Festival Noroeste Estrella Galicia llenó de música la ciudad de A Coruña hasta el domingo. Ese mismo día en el que el certamen ponía el punto y final a su edición de 2025, regresaban las Noites de María Pita con Zahara como protagonista. La diversión seguirá muy presente en la ciudad durante lo que queda de agosto.

Esta semana arrancan las fiestas de los barrios, habrá más actuaciones en la plaza de María Pita durante lo que queda de agosto y se celebrará la Romería de Santa Margarita.

Fiestas de los Barrios

El barrio de A Gaiteira, en A Coruña, celebrará este fin de semana -del 15 al 17 de agosto- sus fiestas patronales con un programa que combina tradición, gastronomía, actividades para todas las edades y un gran cierre musical de la mano del festival Lembranza Rock. El evento para los amantes del rock será el domingo 17 a las 21:00 en el Parque Europa, con las actuaciones de Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.

Del 20 al 22 de agosto la diversión se traslada al barrio de O Castrillón, con la Praza Pablo Iglesias como centro neurálgico de estas jornadas festivas. El jueves 21 de agosto actuará a las 22:00 horas 'Tam Tam Go!'. Se trata de un grupo popular en los años 90 con grandes éxitos como "Atrapados en la red", conocida como "Te di todo mi amor arroba love puntocom", una canción que ha envejecido mal en la era del Tinder.

Además, el viernes 22 de agosto, la gran traca final llegará al Castrillón con la verbena a cargo de la orquesta “Los Players” a partir de las 22:00 horas. Todavía falta por conocerse el programa de la Fiesta da Fresa del barrio de Eirís.

Noites de María Pita

Tras el festival Noroeste Estrella Galicia, el ciclo Noites de María Pita continúa en las próximas semanas. Este lunes 11 con el espectáculo Rock en Familia. El martes se realizará un homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y el miércoles 13 subirá al escenario Uxía en una actuación con múltiples invitados.

Además, el jueves 14 se celebrará en la plaza Locos por la Música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. El ciclo se cerrará con las actuaciones de Coti el domingo 17 y Vega el lunes 25.

Romería de Santa Margarita