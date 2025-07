Ames (A Coruña) celebra en agosto sus fiestas en O Milladoiro y Bertamiráns: programa completo

Ames celebrará del 1 al 10 de agosto sus fiestas en O Milladoiro y Bertamiráns. Panorama, Olympus, Los Satélites... las mejores orquestas de Galicia amenizarán Ames en Festas 2025, en el que no faltarán las actuaciones de Mondra, el Festival Emerxente o el Ameneiral Romaría Urbana.

El Concello de Ames y las comisiones de fiestas de A Madalena y A Peregrina y la Xuventude Ames colaboran para organizar los festejos. El municipio, que encadenará las fiestas de A Madalena de O Milladoiro del 1 al 5 de agosto y las de A Peregrina de Bertamiráns del 6 al 10 del mismo mes, contará con dos pregones: uno al inicio y otro al cierre.

O Milladoiro y Bertamiráns celebran de esta forma de manera conjunta sus fiestas, presentadas ayer por el alcalde y concejal de Cultura, Blas García; la técnica del departamento de Cultura, María Vázquez; el representante de la comisión de Bertamiráns Benjamín Seoane; y los representantes de la de O Milladoiro, José Luis Vázquez y Rubén Maceiras.

Precisamente, Maceiras destacó el apoyo y la buena respuesta de los vecinos, la hostelería y los comercios de la zona a las fiestas, mientras que Seoane explicó el programa de la Romaría Urbana, que contará con Arde, Tabernarias, Luis Fercán, Monoulious Dop y Biribirlocke.

Cartel de Ames en Festas 2025.

"O programa inclúe propostas para todos os públicos, con concertos de artistas consolidados coma o de Mondra, pero tamén con actuacións das agrupacións de Ames, as bandas de música e as orquestras, que non poden faltar nunha verbena galega", indicó por su parte María Vázquez, a lo que el alcalde añadió que con Ames en Festas consiguieron romper la barrera entre O Milladoiro y Bertamiráns.

Las fiestas de A Madalena en O Milladoiro

O Milladoiro celebrará sus fiestas de A Madalena durante la primera semana de agosto. Las celebraciones comenzarán el viernes 1 con el festival Millarock, que contará con las actuaciones de A Casa do Rock, Battosai, Ulex y Rure Ruexe.

Los festejos continuarán el sábado 2 con la actuación de la Asociación Cultural Retranqueiros, Tiralle do Aire, la orquestra Los Satélites y la discomóvil Impacto. La banda de música de Padrón, Os Castros, la charanga Os Atrevidos, la orquesta Assia y la discomóvil Chocolate actuarán el día 3.

Airiños do Paseo de Colón y Os Celtas iniciarán la fiesta el lunes 4 de agosto, y ya por la tarde será el turno de la orquesta América de Vigo y de la discomóvil CDC. Las fiestas de A Madalena se cerrarán el martes con la actuación de Olympus, el DJ compostelano Kike Varela y la discomóvil CDC de la mano de Marcos Magán.

Las fiestas de A Peregrina en Bertamiráns

Las fiestas de A Peregrina arrancarán el miércoles 6 con la charanga Compostela, la orquesta Cinema y el DJ Sergio Telmo y seguirán el jueves con las actuaciones de Panorama y la discomóvil CDC. La charanga BB+ amenizará el día.

El viernes 8 será el turno de uno de los platos fuertes del festejo con la actuación de Mondra en el parque del Ameneiral, a la que se suman la charanga Os Celtas, la orquesta Charleston Big Band y la discomóvil CDC visual.

A Requinta da Amaía y la Coral Lojo Batalla estarán el sábado 9 con la orquesta Metrópolis y la discoteca móvil CDC. Las fiestas terminan el día 10 con Airiños do Paseo de Colón, la Banda de Música de Calo y la orquesta Compostela.

Festival Emerxente y Romaría urbana

La principal novedad de Ames en Festas este 2025 es la celebración en el parque del Ameneiral de la primera edición del Festival Emerxente, que tiene como objetivo dar a conocer a los jóvenes emergentes del municipio y su área. Será el jueves 7 y contará con las actuaciones de Helena Pazos, Mr. T, Lepayitss y Komojo.

La Romaría urbana, por otro lado, será en el mismo lugar desde las 13:30 horas del sábado 9. La sesión vermú dará paso a las actuaciones, durante toda la tarde, de Tabernarias, Arde, Luis Fercán, Monoulious Dop y Biribirlocke. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres e hinchables, y también habrá puestos para comer.