Una aldea cerca de A Coruña tendrá a Kiko Rivera en sus fiestas de verano: "Esto va a ser histórico"

El verano gallego está lleno de fiestas populares. Cada día, un nuevo municipio anuncia el cartel de sus fiestas, y en esta ocasión ha sido la pequeña parroquia de Cañás, en el municipio de Carral (A Coruña), la que ha dado a conocer su programa de actividades.

Cañás celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen del 2 al 4 de agosto, con una variada agenda de ocio que incluye sesiones vermú, hinchables, paseos a caballo, y una gran verbena protagonizada por Kiko Rivera.

Kiko Rivera pinchará en las fiestas de este pueblo

Kiko Rivera en la comunión de su hija Ana. Gtres

Este 2025, Kiko Rivera será la estrella invitada a las fiestas de Cañás. El cantante, DJ y personaje mediático de Sevilla será el encargado de poner el ritmo a la noche del lunes 4 de agosto, acompañado por DJ David Expósito y la orquesta Unión y Fuerza.

El hijo de Isabel Pantoja tiene programados varios conciertos este verano como parte de su Kiko Rivera Summer Tour. Este mes de julio, tiene actuaciones programadas en lugares, como Soria, La Rioja e incluso Portugal.

En agosto, hará doblete en Galicia, actuando el día 2 en Cañás (A Coruña) y el 30 de agosto en A Guarda (Pontevedra). Además, el artista ofrecerá un concierto en Lugo el próximo 13 de septiembre.

En un comunicado, la comisión de fiestas de Cañás ha anunciado que Kiko Rivera pinchará en esta pequeña aldea de menos de 300 habitantes el próximo lunes 4 de agosto.

"A verbena que tanto estivestes agardando está a piques de chega... e non, isto non é ningunha broma. Preparádevos para unha noite de troula, música a tope e un ambientazo que non ides esquencer. Corre a voz, porque isto vai a ser histórico", ha agregado.

La parroquia de Cañás, muy cerca de A Coruña, espera con entusiasmo la llegada de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. La celebración comenzará el sábado 2 de agosto y se extenderá a lo largo del fin de semana, hasta el lunes 4 de agosto.

A continuación, te presentamos el programa completo de las fiestas patronales 2025 de Cañás:

Sábado, 2 de agosto

Por la mañana, dianas y alboradas

A las 13:00 horas: Misa solemne

Por la tarde, sesión vermú a cargo de Zona Zero

Por la noche, gran verbena con disco móvil CDC y Zona Zero

Domingo, 3 de agosto

Por la mañana, dianas y alboradas

A las 13:15 horas: Misa solemne

Por la tarde, sesión vermú infinita a cargo del dúo D'Luxem, toro mecánico y zona infantil gratuita

A las 17:30 horas: Paseos a caballo

A las 18:30 horas: Fiesta de la espuma

Lunes, 4 de agosto