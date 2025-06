La mayor degustación de cigalas cerca de A Coruña se celebra este sábado: "El año pasado no dimos abasto"

Mientras los barrios de A Coruña y casi todos los pueblos de sus alrededores acumulan madera y miran de reojo cómo sube el precio de la sardina, una parroquia de Cambre juega en otra liga: la de las cigalas.

Anceis prepara una nueva edición de sus fiestas, dedicadas a su patrón San Xoán, donde no solo se celebrarán unas hogueras en la noche más larga del año, la del 23 de junio, sino que antes tendrá lugar la gran cigalada que cada año sorprende y supera sus registros. En esta ocasión será el sábado 21.

El año 2024 se batieron todos los récords con más de 2.000 raciones de cigalas servidas y problemas logísticos para ello. Las últimas comandas se atendieron a las 00:30 de la madrugada y hubo gente que se quedó sin probar este preciado manjar.

Este 2025, según nos cuenta uno de sus organizadores, Pablo, las expectativas no son tan altas porque no viene la París de Noia, como en 2024. Estiman que se cocinarán unas 1.600 raciones de cigala. Sin embargo, no hay que subestimar el tirón de Los Satélites, la formación que acompañará la cigalada este año, tan querida en el área de A Coruña.

Caras conocidas y colaboración vecinal

La gran cigalada ha ido yendo a más en los últimos años y Pablo destaca la gran colaboración que reciben de los vecinos de la parroquia. La comisión de fiestas no es lo suficientemente numerosa para todo el trabajo de cocinar las cigalas y organizarlo todo, pero cuentan con la ayuda de hasta 30 voluntarios de la parroquia de Anceis para que cada año todos se vayan con un gran sabor de boca.

En 2024, la edición récord, se pudieron ver por el Campo da Festa de Anceis caras conocidas como la del humorista Xurxo Carreño.

Cinco días de fiestas

Aunque la gran cigalada se considera el día grande, las fiestas de San Juan de Ancéis duran del 20 al 24 de junio, incluyendo la noche de San Juan. Las celebraciones arrancarán el viernes 20 con una verbena protagonizada por la orquesta New York y una animada Disco Móvil desde las 22:30 horas, ofreciendo una noche de música y baile que dará paso al día grande del sábado 21.

Cartel de las fiestas de Anceis 2025

La Gran Cigalada comenzará a partir de las 20:00 horas del sábado, y el festín marinero se completará con una verbena amenizada por las orquestas Los Satélites y Unión y Fuerza.

El domingo 22 continuará el ambiente festivo desde la mañana con dianas y alboradas, misa solemne y sesión vermú. El lunes 23 de junio llegará otra cita gastronómica clave, la Gran Churrascada a partir de las 20:00 horas, complementada con la animación del conocido DJ Teo y una gran verbena nocturna a cargo del Dúo D'Vicio y una Disco Móvil.

Finalmente, las fiestas cerrarán el martes 24 con una última misa solemne, seguida de una sesión vermú que pondrá el broche a estas cinco intensas jornadas festivas.