El pueblo donde comer mariscos y carnes a reventar: "La comida abundante y deliciosa. Muy buen servicio"

En este municipio hay todo tipo de propuestas gastronómicas, desde restaurantes modernos, a mesones de comida tradicional, bocaterías, pizzerías o hamburgueserías Restaurante El Gitano

Galicia cuenta con 1.498 kilómetros de costa en los que se encuentran un sinfín de municipios dignos de conocer y de descubrir al máximo. Sus paisajes, su historia, sus calles y, como no podía ser de otra forma, su gastronomía.

Un ejemplo de ello es Valdoviño, en la comarca de Ferrol (A Coruña), un municipio que destaca por sus playas idílicas para practicar surf, pero también por una gastronomía exquisita en la que el producto del mar y las carnes son las grandes protagonistas.

La gastronomía exquisita de este municipio costero

"Máis aló do tradicional restaurante, abundan os mesóns e cafeterías con racións perfectas para xantar ou cear e, en moitas ocasións, pasar unha noite animada con algunha boa actuación musical. Ou simplemente, gozar dunhas vistas fabulosas á costa de Valdoviño. Pizzerías, bocaterías, hamburgueserías, asadores…", indican desde el concello de Valdoviño.

Y es que en Valdoviño comer bien no es difícil. De hecho, si algo caracteriza a este rincón de Ferrolterra es la variedad de opciones gastronómicas que ofrece. Hay propuestas para todos los gustos y, también, para todos los bolsillos: desde restaurantes de cocina más moderna, con recetas creativas y elaboraciones cuidadas, hasta mesones donde disfrutar de la cocina casera y de los sabores más tradicionales de Galicia.

Y, entre unos y otros, establecimientos especializados en diferentes tipos de cocina que amplían todavía más el abanico de posibilidades.

Uno de los restaurantes que merece la pena es A Frouxeira, situado en el paseo de la playa de su mismo nombre. Su ubicación es uno de sus principales atractivos, ya que aquí se come con el mar de fondo. En su carta encontrarás desde mariscos frescos hasta especialidades de la parrilla, además de postres caseros.

Restaurante A Frouxeira, en Valdoviño afrouxeira.com

Las buenas opiniones de sus clientes respaldan su calidad: "Riquísimo. Muy buenas cantidades. Pedimos ensalada mixta muy buena. El pulpo a la brasa no lo he comido igual en ningún sitio, o sea, una barbaridad de rico y la presentación súper especial", dijo Saracasan.

Si lo que buscas es algo más de tapeo, la cervecería-tapería El Gitano es otra de las opciones a tener en cuenta. El establecimiento apuesta por una cocina tradicional gallega en formato de tapas y raciones, con pescados frescos, siempre según disponibilidad, y platos elaborados con productos de temporada.

Las vistas de la cervecería-tapería El gitano, en Valdoviño elgitanocerveceriataperia.com

Quienes lo han probado destacan el servicio y la comida: "Recomiendo este sitio 100%, lo primero por la rapidez en coger mi reserva. La atención y el servicio de 10, al igual que las raciones abundantes, excelente sabor y un precio más que recomendable", señala Igor Cordero.

También está el Restaurante El Gitano, con opciones de marisco, pescado y carne de la más excelente calidad. Abren de martes a domingo y ofrecen menú del día por 14 euros. "Muy buen servicio. Más que agradables. Vistas inmejorables. La comida muy abundante y deliciosa. Super mariscada para 8", comentó Karmen AF.

Las playas de Valdoviño

Vista aérea de la laguna de A Frouxeira y el arenal de Valdoviño Galicia Turismo Rural

Si hay algo que destaca en Valdoviño son sus playas, que se extienden a lo largo de 25 kilómetros de litoral. En este municipio hay un poco de todo, desde grandes arenales con todos los servicios hasta calitas escondidas que son un auténtico paraíso.

La playa de Campelo destaca por sus impresionantes acantilados, su arena blanca y su ambiente tranquilo. La de A Frouxeira es una de las más conocidas de la comarca, además de disponer de Bandera Azul desde 2023. Otras playas que merece la pena visitar son la de los Curas, Prados, O Porto, Os Botes o Cano Grande, entre otras.