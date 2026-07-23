La playa de solo 80 metros de arena junto a una antigua factoría ballenera: "Sería una pena que se masifique"

A Mariña Lucense abarca unos 114 kilómetros de costa desde Ribadeo hasta O Vicedo. La oferta de arenales supera el medio centenar, entre los que destacan algunas playas menos conocidas, como O Portiño de Moras.

Situada en el municipio de Xove (Lugo), O Portiño de Morás es una playa de arena blanca y aguas tranquilas. Con apenas 80 metros de longitud, este arenal se encuentra en el entorno portuario de Morás, lo que le confiere un carácter singular.

La playa junto a una antigua factoría ballenera

Cuando el calor aprieta no hay mejor plan que una escapada a la playa. A Mariña Lucense ofrece desde arenales de aguas cristalinas hasta calas salvajes. O Portiño de Morás, por ejemplo, es una opción excelente.

Se trata de un arenal tranquilo con pocas olas situado en un entorno único. "Al lado se encontraban las instalaciones de la factoría ballenera de Morás, último vestigio del pasado ballenero de esta villa, recordado hoy en día por un paseo etnográfico", explica el Ayuntamiento.

Morás fue uno de los puertos balleneros de A Mariña Lucense, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, desde los que partían las armadas para la caza de ballenas. Siglos más tarde, con la construcción de la factoría ballenera, volvió a recuperar su actividad entre los años 1965 y 1977.

"Actualmente, tras el derribo de sus instalaciones, en su lugar existe una senda peatonal con paneles que versan sobre la historia ballenera, permaneciendo, además, la antigua rampa de izado de los cetáceos", señala la Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense.

Playa O Portiño de Morás Turismo de Galicia

Junto a este pequeño puerto, se encuentra O Portiño de Morás, una playa recogida y con todos los servicios necesarios para disfrutar de una jornada en la playa sin preocupaciones: servicio de limpieza, baños, duchas, etc.

La playa de O Portiño además está considerada un lugar ideal para la práctica de la pesca dado su abundante ecosistema marino. "Non vengáis, es un lugar tan bonito, entrañable y acogedor, que sería una pena que se masifique", dice un usuario sobre el entorno del arenal.

El área de la antigua ballenera se completa con una zona destinada a la fabricación de dolos: "curiosas formas de hormigón que se fabricaron aquí para la realización del espigón de abrigo del puerto de la fábrica de aluminio a finales de la década de los 70 del siglo pasado".

Acantilados de Papel, en Xove (Lugo) Shutterstock

En los alrededores se encuentran también los Acantilados de Papel, unas magníficas formaciones de rocas graníticas con una altura de 40 metros, esculpidas a lo largo de los siglos por la acción de diversos procesos erosivos propios de este tipo de rocas.