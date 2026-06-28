Este pueblo español guarda en secreto una espectacular poza de aguas cristalinas: el plan perfecto para el verano

Huir del calor en verano puede convertirse en un verdadero reto. No obstante, los que tenemos la gran suerte de vivir cerca del mar jugamos con una ventaja a la hora de combatir las altas temperaturas.

Pero más allá de la playa, existen otros espacios donde podemos refrescarnos, incluso en zonas de interior, gracias a las piscinas naturales que se forman con el paso constante del agua. Un ejemplo perfecto son las Pozas do Carboal.

Aguas con tonos esmeralda y un entorno natural único

Situadas en la parroquia de Buxantes, en el municipio de Dumbría (A Coruña), las Pozas do Carboal son un impresionante conjunto de piscinas naturales de aguas con tonos esmeralda y turquesa, excavadas por el río Buxantes.

Este rincón se presenta con un auténtico paraíso, independientemente de la época del año, gracias a la belleza natural de su entorno y a su ubicación privilegiada, que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Pozas do Carboal Turismo de Galicia

"Este lugar es realmente especial y tiene un encanto único. El entorno es impresionante, con pozas donde se pueden disfrutar de un buen baño y, en algunos puntos, incluso de pequeños jacuzzis naturales", indica una de las reseñas sobre el lugar.

Otra agrega: "Lugar poco conocido, pero espectacular. Solo la breve excursión hasta las pozas merece la pena. Luego, poder bañarse o simplemente disfrutar de las vistas del agua caer, es toda una delicia".

¿Cómo llegar a las Pozas do Carboal?

Una ruta no señalizada conduce al visitante hasta O Carboal. Sin embargo, "tomaremos como referencia una casa de ladrillo que está al lado de la carretera (DP-2302) y junto a una carpintería", explica Turismo de Galicia.

Justo del otro lado de la carretera está el inicio de la ruta. El camino desciende poco a poco y, al llegar a una bifurcación, tendremos que girar a la izquierda para continuar por un nuevo camino hasta las orillas del río Buxantes.

A medida que avancemos por el sendero, veremos las distintas piscinas. "En unos 800 metros el agua cae 40 metros en una sucesión de cascadas".

Otra cascada que no te puedes perder

Panorámica da Fervenza do Ézaro Shutterstock

Muy cerca de las Pozas do Carboal se encuentra la única cascada de Europa que termina en el mar: la Fervenza do Ézaro.

Con un desnivel de 150 metros y un salto de agua que alcanza los 40 metros de altura, la Fervenza do Ézaro es la cascada más caudalosa y de mayor envergadura de toda Europa.

Se trata de uno de los enclaves más populares de Galicia por su extraordinaria belleza y singularidad. Ahora en verano, se pueden realizar diversas actividades acuáticas, como kayak y pesca sin muerte.

Cuenta, además, con una pequeña pasarela que dirige a un mirador para admirar la cascada en todo su esplendor.