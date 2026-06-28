El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: 5,5 kilómetros de costa y refugio de Mario Casas

Moverse es la mejor inversión para la salud y el bienestar. En este sentido, el senderismo se presenta como una de las actividades más accesibles, ya que puede practicarse con distintos niveles de dificultad y adaptarse a todo tipo de personas.

Que un paseo sencillo aporta más beneficios que pasar toda la tarde en el sofá es algo que todos sabemos. Y muy cerca de A Coruña existe una atractiva ruta de 5,5 kilómetros, con vistas al mar, que resulta perfecta para esta época del año.

Un paseo para descubrir el carácter salvaje de la costa gallega

Playa de Razo

La Senda do Mar de Razo a Baldaio, que discurre por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), es una ruta lineal de baja dificultad que ofrece algunas de las vistas más espectaculares de la Costa da Morte.

A lo largo de sus 5,5 kilómetros, permite contemplar las playas de Razo y Baldaio, auténticos paraísos para los amantes del surf y destino habitual de algunas celebridades, entre ellas Mario Casas y su hermano, Óscar Casas.

Este corto paseo permite descubrir la inmensidad y el carácter salvaje de este tramo de la costa, un entorno que, además, resulta perfecto para caminar sobre la arena final mientras se disfruta de un espacio natural formado por dunas y marismas.

Imagen de archivo de aves en la laguna de Baldaio Turismo Carballo

Precisamente, esta ruta no solo permite conocer las playas de Razo y Baldaio, sino que también acerca al visitante a la laguna de Baldaio, un punto fantástico de observación ornitológica, en pacífica convivencia con el trabajo de las mariscadoras.

De septiembre a mayo es la mejor época para observar aves como el zarapito real y trinador, el chorlito gris, el archibebe común y la garza real. Además, frente a la playa, el colimbo grande y el alcatraz atlántico hacen las delicias del observador.

Merece una mención especial el chorlitejo patinegro, nidificante habitual en este espacio natural, joya de la comarca de Bergantiños.

La Senda do Mar de Razo a Baldaio puede completarse en unas 2 horas y 40 minutos realizando el recorrido de ida y vuelta, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia o con amigos.

Cala A Pedra do Sal

Además, la zona permite descubrir otros rincones de gran belleza, como la cala de A Pedra do Sal.

Escondido en el Atlántico, este pequeño arenal es una auténtica maravilla de la naturaleza y un lugar idóneo para la observación geológica, pues sus rocas "dan cuenta de la formación de pequeñas fallas, rupturas en el terreno provocadas por movimientos de la corteza terrestre", apuntan desde Turismo Carballo.