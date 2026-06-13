El pueblo perfecto para recorrer a pie calles de cuento y comer a reventar: tiene un castillo medieval del siglo XIV

En Galicia existen municipios que, a priori, no son tan conocidos ni tan visitados como otros más turísticos y masificados. Sin embargo, muchos de ellos ofrecen una gran cantidad de atractivos turísticos, gastronómicos y culturales que los hacen diferentes, especiales y muy recomendables para descubrir.

Un ejemplo es San Sadurniño, en la comarca de Ferrol (A Coruña). Se trata de un pueblo de menos de 3.000 habitantes, situado en las faldas del valle del río Grande de Xuvia. Destaca por su entorno natural privilegiado y su tranquilidad, ideales para desconectar, además de contar con importantes construcciones de origen medieval que reflejan su riqueza histórica.

Un castillo medieval del siglo XIV

Vista del Castelo de Naraío, en San Sadurniño (A Coruña) Asoc. Española de Amigos de los Castillo

El Castelo de Naraío es una de las fortalezas medievales más impresionantes y misteriosas de Galicia. Situado en el municipio de San Sadurniño, se alza sobre un gran peñón de 400 metros de altitud, vigilando el valle y el curso del río Castro.

Su ubicación no fue elegida al azar, ya que tanto la altura como la cercanía al río le proporcionaban una excelente defensa natural frente a posibles ataques.

Aunque la fecha exacta de su construcción sigue siendo objeto de debate, se sabe que ya existía durante la Edad Media y que estuvo estrechamente ligado a la poderosa familia Andrade, una de las más influyentes de Galicia. Desde Xeoparque Cabo Ortegal dicen que "data al menos el siglo XIV (aunque podría datar del siglo XII según recientes investigaciones)".

Restos de las murallas Turismo de Galicia

La fortaleza presenta una planta irregular y un aspecto robusto, característico de las construcciones defensivas de la época. Entre los elementos que todavía se conservan destaca la torre del homenaje, de planta cuadrada y ubicada en el centro del patio de armas, los restos de las murallas y varias torres parcialmente derruidas. También pueden apreciarse puertas con arcos de medio punto y algunos pasadizos abovedados.

Detalle de la torre de Naraío Turismo de Galicia

A pesar de haber sido abandonado hace varios siglos y encontrarse en estado de ruina, el Castelo de Naraío mantiene un enorme valor histórico y patrimonial. Declarado Bien de Interés Cultural en 1994, sigue siendo un símbolo del pasado feudal gallego.

Además, el entorno natural que lo rodea, donde destaca una hermosa cascada formada por el río Castro, convierte la visita en una experiencia única que combina naturaleza y patrimonio.

La gastronomía y los atractivos de San Sadurniño

O Pico de Ferreira e o val de Lamas sansadurnino.gal

San Sadurniño ofrece un paisaje natural muy variado, ideal para conocer la transición entre el interior gallego y la costa atlántica. Durante tu visita podrás observar las mesetas elevadas de Bardaos y O Forgoselo, así como los profundos valles excavados por los ríos Castro y Xubia.

El clima oceánico húmedo favorece una abundante vegetación, donde conviven eucaliptos y pinares con restos de bosque atlántico autóctono. El espacio protegido LIC Xubia-Castro es, sin duda, el de mayor riqueza natural de la zona con su destacada diversidad de flora y fauna.

Convento do Rosario e Igrexa de Santa María y el Pazo da Marquesa sansadurnino.gal

Tampoco puedes olvidarte de su importante patrimonio histórico, fruto de los siglos de ocupación humana. Además del histórico Castelo de Naraío, también sobresalen el Convento do Rosario, de origen ligado a la presencia templaria, el Pazo da Marquesa, actual sede municipal, y numerosas iglesias, cruceiros, molinos tradicionales y restos arqueológicos como mámoas y castros.

Respecto a su gastronomía, aquí puedes degustar el producto gallego autóctono en cualquiera de sus restaurantes y tabernas, disfrutando de cada sabor y de cada una de sus recetas tradicionales. Sin embargo, lo más típico de San Sadurniño es la chanfaina, un embutido delicioso que aprovecha diferentes partes del cerdo. Todo un manjar.