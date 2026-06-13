Egipto en vuelo directo desde Galicia: ocho días entre pirámides, templos y un crucero por el Nilo

La agencia Nautalia Viajes organiza una salida exclusiva desde Santiago para descubrir, junto a un guía acompañante, los tesoros y enclaves más fascinantes de Egipto

Egipto es uno de esos destinos capaces de impresionar desde el primer momento. Sus pirámides, templos y paisajes a orillas del Nilo convierten cada etapa del viaje en un recorrido por el legado de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

Del 27 de septiembre al 4 de octubre, la agencia Nautalia Viajes organiza una salida exclusiva desde Santiago de Compostela con vuelo directo a El Cairo y guía acompañante desde Galicia para descubrir algunos de los lugares más impresionantes del país: las pirámides de Giza, Abu Simbel, Luxor y un crucero por el Nilo que permite conocer Egipto desde una perspectiva única.

La propuesta está pensada para quienes quieren viajar con comodidad, sin preocuparse por la logística y con un itinerario muy completo que combina cultura, descanso y experiencias inolvidables.

Un viaje organizado desde Santiago

Uno de los grandes atractivos de esta salida es la comodidad. El grupo parte desde el aeropuerto de Santiago de Compostela en un vuelo directo especial hacia El Cairo, evitando escalas y conexiones innecesarias.

Además, los viajeros estarán acompañados desde Galicia por un guía de Nautalia Viajes, encargado de coordinar todo el recorrido y asistir al grupo durante toda la experiencia. Una fórmula que aporta tranquilidad y permite centrarse únicamente en disfrutar del viaje.

Egipto es un destino intenso, lleno de contrastes y con mucho que descubrir. Contar con acompañamiento desde el inicio facilita cada traslado, las visitas y la organización diaria, haciendo que la experiencia resulte mucho más cómoda.

El Cairo y las grandes joyas del Antiguo Egipto

La aventura comienza en El Cairo, una ciudad inmensa y vibrante donde la vida moderna convive con monumentos que llevan miles de años desafiando al tiempo.

La visita a la necrópolis de Giza es uno de esos momentos que justifican por sí solos el viaje. Allí se encuentran las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, además de la Gran Esfinge, uno de los símbolos más reconocibles del planeta.

Pirámides de Esfinge y Guiza en El Cairo, Egipto. Shutterstock.

El itinerario incluye también el Nuevo Gran Museo Egipcio (GEM), uno de los proyectos culturales más importantes del mundo y un espacio espectacular donde se exhiben auténticos tesoros arqueológicos, entre ellos parte del legado de Tutankamón.

La ruta continúa por Saqqara, enclave fundamental para comprender la evolución de la arquitectura funeraria egipcia, y por algunos de los rincones más emblemáticos de la capital, como el barrio copto, la Ciudadela de Saladino o el bazar Khan el Khalili, uno de los mercados más famosos de Oriente Medio.

Abu Simbel, una visita imprescindible

Pocos lugares generan tanta impresión como Abu Simbel. Los templos mandados construir por Ramsés II hace más de tres mil años siguen siendo una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Excavados directamente en la roca y situados a orillas del lago Nasser, estos monumentos destacan tanto por su monumentalidad como por la increíble operación de ingeniería que permitió trasladarlos piedra a piedra para salvarlos de las aguas durante la construcción de la presa de Asuán.

shutterstock_2621926141.jpg Shutterstock.

La visita forma parte de los momentos más especiales del viaje y permite contemplar de cerca uno de los conjuntos arqueológicos más impactantes de Egipto. En este caso, además, se realiza en avión directo hasta Abu Simbel, lo que supone un importante plus de comodidad y facilidad para el viajero. A diferencia de otros operadores que plantean el desplazamiento por carretera - con trayectos de entre cinco y seis horas atravesando el desierto -, el vuelo permite optimizar el tiempo, evitar largas distancias por tierra y disfrutar de la experiencia de una forma mucho más cómoda y ágil.

Navegar por el Nilo

Tras descubrir El Cairo y Abu Simbel, el recorrido continúa con uno de los mayores atractivos del programa: un crucero por el Nilo.

A bordo de una motonave de alta categoría, los viajeros recorrerán algunos de los paisajes más emblemáticos del país mientras disfrutan de una experiencia mucho más relajada. Durante la navegación se realizan paradas en templos históricos como Kom Ombo o Edfú, considerados dos de los complejos mejor conservados de Egipto.

El ritmo pausado del crucero, los atardeceres sobre el río y la posibilidad de contemplar la vida cotidiana a orillas del Nilo convierten esta parte del viaje en una experiencia especialmente memorable.

Luxor, el mayor museo al aire libre del mundo

La última etapa del recorrido lleva al grupo hasta Luxor, la antigua Tebas, considerada uno de los enclaves arqueológicos más importantes del planeta.

Allí esperan algunos de los lugares más impresionantes del viaje, como el Templo de Karnak, el Valle de los Reyes, el templo funerario de Hatshepsut o los Colosos de Memnón.

Cada rincón de Luxor permite entender la magnitud del legado del Antiguo Egipto y descubrir la enorme riqueza histórica que todavía conserva el país.

Vista Aéreas del Valle de los Reyes, Luxor, Egipto. Shutterstock.

Un programa completo con vuelos, visitas y pensión completa

El viaje incluye vuelos directos Santiago-El Cairo y Luxor-Santiago, vuelos internos dentro de Egipto, guía acompañante desde Galicia, guías locales en español, hoteles y crucero de alta categoría, además de pensión completa y todas las visitas previstas en el itinerario.

En total, ocho días para descubrir algunos de los lugares más fascinantes del mundo por 1.750 euros por persona en habitación doble.

Una oportunidad única para viajar desde Galicia hasta el corazón del Antiguo Egipto y dejarse sorprender por un destino que continúa maravillando siglos después.