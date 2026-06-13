Áurea Palacio de Sober, historia en el corazón de la Ribeira Sacra

En el corazón de Lugo, rodeado por el verde paisaje de la Ribeira Sacra, el Áurea Palacio de Sober se distingue como uno de los alojamientos más singulares de la región. Este antiguo palacio, hoy transformado en hotel, invita a descubrir una Galicia donde patrimonio histórico y naturaleza se viven como una sola experiencia. El edificio, cuidadosamente rehabilitado, conserva el encanto de las construcciones señoriales gallegas: sus muros de piedra, los amplios interiores y los viñedos que lo rodean evocan un pasado noble, ahora convertido en un espacio de acogida y reposo.

Un palacio con historia

El palacio forma parte del patrimonio arquitectónico de la comarca y está reconocido como Bien de Interés Cultural. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de la historia local y de la evolución de una tierra marcada por la viticultura y por la presencia de antiguos monasterios que poblaban la zona. Hoy, las habitaciones conservan esa esencia histórica mediante detalles arquitectónicos y una atmósfera serena que se abre al paisaje de la Ribeira Sacra, un territorio donde viñedos y bosques crean un escenario cambiante según la estación y la luz del día.

Habitación Pazo de Sober.

Entre calma y sabores auténticos

Bienestar, naturaleza y gastronomía se unen en el Áurea Palacio de Sober, donde la estancia se convierte en un refugio de calma. Su íntimo spa ofrece piscina climatizada, circuito termal y tratamientos, mientras que la Ribeira Sacra invita a recorrer senderos, bodegas y miradores sobre los cañones del Río Sil. La propuesta gastronómica del hotel, centrada en la cocina gallega, se acompaña de vinos de la denominación de origen Ribeira Sacra, completando una experiencia que combina historia, paisaje y sabores auténticos.

Áurea Hotels, la colección de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company

El Áurea Palacio de Sober forma parte de la colección Áurea Hotels, una selección de establecimientos que se emplazan en edificios donde el legado y la historia se combinan. Cada hotel es un refugio patrimonial desde el que explorar los destinos en los que se ubican.

Spa del Pazo de Sober. Cedida