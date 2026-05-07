Parece Sri Lanka, pero está en España: el pueblo de 965 habitantes con una de las cascadas más hermosas

Galicia y Sri Lanka comparten sorprendentes similitudes a pesar de los miles de kilómetros que las separan. Ambas regiones destacan por su estrecha conexión con el mar, la riqueza de sus paisajes y la abundancia de cascadas.

El agua es, de hecho, el gran elemento protagonista en Galicia. Esta se manifiesta en ríos, embalses, pozas naturales y fervenzas tan espectaculares como la del río Xestosa, con una caída de unos 20 metros de altura.

Una cascada de 20 metros de altura que recuerda a las de Sri Lanka

Ahora que llega el buen tiempo, las escapadas a la naturaleza se convierten en el plan perfecto para desconectar de la rutina y, en este contexto, el municipio de Ourol, en la comarca de A Mariña Occidental, se presenta como un destino perfecto.

Con una superficie total de 145,4 kilómetros cuadrados y apenas 965 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio de Ourol alberga un valioso patrimonio cultural y natural, entre el que destaca la fervenza del río Xestosa.

La cascada de A Xestosa es una de las más bonitas de A Mariña Lucense. Tras salvar distintos desniveles, ofrece una impresionante caída final de más de 20 metros de altura, que se convierte en todo un espectáculo durante el invierno, cuando el caudal del agua alcanza su máximo esplendor.

Fervenza de A Xestosa Turismo de Galicia

Enmarcada en un entorno natural rodeado de vegetación y arboleda autóctona, la fervenza de A Xestosa debe su nombre al río del mismo nombre, también conocido como Xanceda. Este baña las sierras de A Gañidoira y A Coriscada, para unirse después al Landro en Xeriz.

Aunque no es una de las cascadas más altas ni de las más conocidas, lo cierto es que es un lugar perfecto para respirar aire puro, disfrutar del sonido del agua y refrescarse después de una mañana de senderismo.

Aprovechando que anochece más tarde, la ruta también puede completarse por la tarde, ya que el camino hasta ella es sencillo y corto.

En concreto, para llegar a esta fervenza desde Ourol, hay que coger la antigua carretera a la altura de Penabade, y continuar hasta encontrar la señalización que indica un descenso por un bosque de pino y un pequeño sendero de unos 200 metros para llegar al pie de este salto de agua.