Confirmado: la cueva milenaria más grande de Galicia ya se puede visitar esta primavera 2026

Llega el buen tiempo y con él, las escapadas de fin de semana. Destinos como Galicia ofrecen una oferta turística amplia y variada que combina turismo de naturaleza, termal y urbano, atrayendo a millones de visitantes cada año.

Más allá de las Rías Baixas, la Ribeira Sacra y Santiago de Compostela, Galicia cuenta con otros rincones de gran belleza como A Mariña Lucense, destacando sus playas, cascadas y otros lugares como la Cova do Rei Cintolo.

Así es la cueva milenaria más grande de Galicia

Interior de la Cova do Rei Cintolo, Mondoñedo. A Mariña Lucense

Con 8 kilómetros de recorrido, la Cova do Rei Cintolo es considerada la galería subterránea más grande de Galicia, cuya entrada se localiza en la ladera oeste del Monte Coto Rendondo, en la parroquia de Argomoso, en Mondoñedo (Lugo).

En pocas palabras, se trata de un paraíso subterráneo para los amantes de la espeleología, con un interior dividido en tres niveles que culminan en un pequeño lago situado en la parte más profunda de la cavidad.

Para hablar de los orígenes de la Cova do Rei Cintolo nos tenemos que remontar varios millones de años atrás. No obstante, fue descubierta hace apenas 150 años, en 1873, por el científico José Villaamil y Castro, autor de Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia.

Posteriormente, fruto de varios estudios entre los años 1946 y 2003, se encontraron un puñal medieval, una punta de flecha tallada en sílex, restos humanos del Paleolítico Superior, restos de ocupaciones en el pórtico de entrada del periodo medieval y un hogar en una galería.

Estos hallazgos hicieron que la Dirección Xeral de Patrimonio catalogara este enclave como un yacimiento de tipo Paleolítico (los restos encontrados datan de hace unos 30 o 40.000 años) y, por tanto, vinculado a las primeras etapas del ser humano en la Tierra.

En cuanto a sus características, la Cova do Rei Cintolo tiene una estructura laberíntica de 7.000 metros de galerías, con un desnivel máximo que ronda los 75 metros, aguas interiores que forman varias lagunas y una corriente subterránea, el río Celtas, en la cota inferior.

Estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, un lago... Son varios de los múltiples y diversos espeleotemas que se pueden contemplar en este enclave.

Sobre la riqueza biológica y ecológica, la Cova do Rei Cintolo constituye un refugio para murciélagos de diferentes géneros (Rhunolophus, Myotis...), varias colonias de invertebrados acuáticos y un crustáceo diminuto (Iberobathynella ortizi), único en el noroeste peninsular.

Un lugar lleno de magia y misterio

Galicia es tierra de leyendas y sobre este sitio se dice que el Rei Cintolo, dueño de todo el valle de Brea, tenía una hermosa hija llamada Xila. Esta estaba enamorada de un conde, pero un hechicero, celoso, sepultó el reino de Cintolo en el interior de la tierra.

Según la tradición oral, la princesa aún espera que un caballero valiente consiga deshacer el hechizo.

Cómo visitar la Cova do Rei Cintolo

Visita a la Cova do Rei Cintolo

Si llegado este punto te preguntas si es posible visitar la Cova do Rei Cintolo, hay buenas noticias para ti. Existen dos tipos de visitas, una a la galería central y otra que también incluye la bajada al río.

El tiempo estimado de la visita a la galería central es de una hora y quince minutos. Se proporciona casco con iluminación, guantes y un mono de celulosa. Para hacer la visita es preciso traer calzado cerrado y también se recomienda traer ropa que no importe manchar.

Con un recorrido de 300 metros lineales en un entorno sin habilitar, la actividad tiene un precio de 20 euros por persona. Las visitas son: fines de semana de marzo a mayo y de octubre a diciembre, y en verano (de junio a septiembre) de lunes a domingos.

Por otro lado, la bajada al río es una actividad de mayor exigencia física y se realiza únicamente bajo demanda. La edad mínima para participar es de 18 años y el precio por persona es algo superior, situándose en 40 euros.