La joya escondida cerca de Galicia que no te puedes perder: "Lugar mágico. Impresionante"

Asturias es un destino muy recurrente para los gallegos debido a su proximidad geográfica. La facilidad de acceso por carretera permite escapadas rápidas de fin de semana para disfrutar de sus pueblos marineros, de la costa y de joyas escondidas como la cascada del Cioyo.

Asturias y Galicia comparten numerosas características geográficas. Ambas regiones coinciden en un relieve abrupto, una costa accidentada y un clima oceánico caracterizado por precipitaciones durante todo el año (incluido el verano).

Un rincón lleno de naturaleza y encanto

El agua es elemento protagonista en Asturias. Esta región del norte de España está vertebrada por una inmensa red de ríos, manantiales y espectaculares saltos de agua como la cascada del Cioyo, en Castropol.

La cascada del Cioyo es uno de esos rincones que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Con un salto de agua de alrededor de 20 metros de altura, forma en su base una poza de agua cristalina, perfecta para refrescarse cuando suben las temperaturas.

Al igual que ocurre con Galicia, Asturias está rodeada de mitos y leyendas. De hecho, sobre esta cascada se cuenta que un joven de Villamarín bajaba a dormir allí durante las tardes de verano. Sin embargo, un día el caudal del río creció tanto que terminó arrastrándolo aguas abajo.

Una xana (ser mágico de la mitología asturiana) que lo vigilaba y que estaba enamorada de él, lanzó un hechizo y creó una pequeña poza en la base de la cascada para salvarlo. El susto fue tal cuando el joven despertó en medio del agua que nunca más volvió a aparecer por la zona.

Cuentan que si nadas en las aguas bajo la cascada del Cioyo todavía puedes escuchar el llanto de la enamorada.

LA CASCADA MÁS BONITA DE ASTURIAS👇 🌿LA CASCADA DEL CIOYO 🌿 📍Situada en Castropol 🚶‍♀️ La distancia total es de 2kms (Ida y vuelta) ‼️No es una senda complicada pero ten mucho cuidado en la bajada y sujétate a las cuerdas ☔️ Si ha llovido los días previos no te la recomendamos ya que el terreno podría estar muy resbaladizo 🥾Es muy importante llevar el calzado adecuado 🚗 Hay un parking al inicio de la ruta para estacionar tu vehículo 👙 Mete un bañador en tu mochila en el caso de querer darte un baño 💾 Anota este lugar en Asturias ¿La conocias? 😊

Cómo llegar a la cascada del Cioyo

La cascada del Cioyo es un lugar ideal para pasar el día o la tarde, y disfrutar del mágico entorno de Castropol. Se trata de un lugar ideal para amantes de la aventura, ya que el camino hasta la cascada no es sencillo y conviene ir bien equipado (ropa deportiva, zapatillas de senderismo, agua...).

La ruta hacia la cascada del Cioyo comienza en Castropol. Desde allí hay que tomar la carretera N-640 en dirección a Vegadeo, pasando por Piantón. En este punto, se debe coger la AS-22 en dirección a Boal, hasta llegar a Samagán, donde se gira a la derecha por la CP-4 en dirección de Penzol.

Antes de llegar a Penzol, hay que coger dirección a Villamarín hasta encontrar unas viejas escuelas, "punto de referencia para encontrar el inicio de esta misteriosa ruta", señala Turismo de Asturias.

Una estrecha senda conduce hasta la cascada del Cioyo. Aunque el trayecto es corto, de apenas 3 kilómetros, la ruta puede alargarse hasta unas dos horas, ya que hay que atravesar la montaña e incluso ayudarse de unas cuerdas en su tramo final.

El esfuerzo, sin embargo, merece la pena. Una vez allí, la cascada se abre paso entre una frondosa vegetación verde que parece sacada de una postal.

"Una cascada preciosa en un entorno natural tranquilo y muy cuidado. El sonido del agua y el paisaje que la rodean crean un ambiente relajante, perfecto para desconectar", garantiza Luis.

Aníbal, por su parte, indica que la senda "no es nada fácil si tienes problemas para caminar", ya que el camino está lleno de rocas. Aun así, "merece la pena". "Un lugar mágico", añade Loredana.