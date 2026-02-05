Los 'Alpes gallegos', el mejor pueblo de Galicia para tener casa en la montaña, según la IA: "Un precioso paisaje invernal"

Mientras algunas personas viajan en verano, otras prefieren hacerlo en invierno. Y es que la posibilidad de disfrutar de un paisaje invernal sin más preocupaciones que las de tomar una buena taza de chocolate caliente resulta todo un alivio.

Tener una segunda casa en la montaña es el sueño de muchas personas. De hecho, la Inteligencia Artificial lo tiene claro a la hora de elegir destino: se decanta por O Piornedo (Lugo), ya que su paisaje montañoso le recuerda a los Alpes.

ChatGPT lo tiene claro: se decanta por O Piornedo

Cabañas de paja bajo la nieve en Piornedo (Os Ancares) Shutterstock

En el corazón de la sierra de Os Ancares, la pequeña aldea de O Piornedo, de apenas 36 habitantes, se encuentra rodeada de un paisaje natural que difícilmente se puede explicar con palabras. Por ello, ChatGPT no duda en seleccionar este destino.

O Piornedo, por su ubicación geográfica a 1.100 metros de altitud, es un destino perfecto de turismo rural en invierno. La nieve tiñe el paisaje de blanco con cierta recurrencia, lo que añade puntos extra a la experiencia.

En O Piornedo parece que no ha pasado el tiempo. Declarada Conjunto Histórico en 1931 y catalogada más adelante como Bien de Interés Cultural (BIC), esta aldea está formada por casas de montaña y hórreos, así como por alprendes y pallozas de época prerromana, su elemento más llamativo.

Piornedo, en Os Ancares (Lugo) Shutterstock

En total, O Piornedo conserva 14 pallozas, una de ellas restaurada y habilitada como museo etnográfico, la Casa do Sesto. "Son una joya brutal de la arquitectura tradicional de los Ancares gallegos y un testimonio único de una forma de vida ancestral", destaca ChatGPT.

La Fonte do Marelo es otro de los grandes atractivos de O Piornedo. Se trata de una fuente de agua cristalina que no se seca en verano y que, además, tiene grabada una inscripción muy antigua. "Hizose en 1787", dice el texto; no obstante, pudo ser objeto de una restauración o modificación.

En lo alto del pueblo, encontramos una pequeña ermita dedicada a San Lorenzo, construida por los vecinos, y uno de los mejores miradores para contemplar los restos que ha dejado en el paisaje el glaciar de O Piornedo.

Para los amantes de la naturaleza, O Piornedo ofrece tramos muy interesantes, aunque no aptos para principiantes, para recorrer a pie, entre ellos la Ruta del Pico Mustallar, la Ruta del Pico Agulleiro y la Ruta dos Tres Bispos.

Y para recargar pilas, la Cantina Mustallar es el único restaurante del pueblo. Su cocina se basa en platos tradicionales y llenos de sabor, como caldos y carnes, ideales para reponer fuerzas tras la visita y que resultan especialmente apetecibles en invierno.