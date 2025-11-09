La primera Reserva de la Biosfera de Galicia: 123 especies de fauna y 200 restos históricos en más de 360.000 hectáreas

La Reserva de la Biosfera más grande de Galicia y la segunda de toda la península patrimonionatural.xunta.gal

Las Reservas de la Biosfera fueron concebidas en el año 1974 por el Grupo de Trabajo del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO con el objetivo de preservar la diversidad biológica y los recursos naturales mediante su uso sostenible. Galicia cuenta con 6 Reservas de la Biosfera, que representan el 25% del territorio gallego.

En 2002, As Terras do Miño (Lugo) fue declarada Reserva de la Biosfera, convirtiéndose en la primera de Galicia. Es la segunda más grande de toda la península ibérica y la de mayor tamaño de Galicia, ocupando el 39% de la provincia de Lugo, con una superficie de 363.668,9 hectáreas.

As Terras do Miño, paraíso natural

La Reserva de la Biosfera Terras do Miño, declarada como tal en el año 2002, constituye uno de los espacios naturales más representativos de Galicia y del noroeste peninsular. Se extiende a lo largo de 363.668,9 hectáreas, abarcando cerca del 39% de la provincia de Lugo.

Su territorio concentra 26 municipios pertenecientes a 7 comarcas diferentes, (A Mariña Occidental, A Mariña Central, Terra Chá, Meira, Lugo, Os Ancares y Sarria), todos ellos vinculados a la cuenca alta del río Miño. El carácter natural de Terras do Miño está estrechamente ligado al agua.

Ríos, lagunas y zonas húmedas conforman un conjunto de ecosistemas que la convierten en un enclave esencial para la conservación de la biodiversidad. De hecho, gran parte de su superficie se integra dentro de la Red Natura 2000, destacando diferentes Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Protección de los Valores Naturales (ZEPVN).

La riqueza ecológica de la reserva es de admirar. En su territorio se han identificado hasta 22 tipos de hábitats contemplados en la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Vayas por donde vayas, siempre encontrarás un rincón de la reserva que te dejará maravillado por su belleza.

Entre los más relevantes se encuentran los hábitats de agua dulce y los "queirogais húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix. (...) que constituye el hábitat prioritario más extenso de la Reserva de Biosfera", apuntan desde la web de patrimonio natural de la Xunta.

La fauna también es súper diversa: se estima la presencia de 123 especies diferentes siendo las aves (42 especies) el grupo más numeroso. Por curioso que resulte, destacan 4 especies catalogadas como en "Peligro de Extinción" en el Catálogo Español de especies Amenazadas, estas son, Chlidonias niger, Numenius arquata, Emberiza schoeniclus y Botaurus stellaris.

Además de la increíble belleza paisajística de As Terras do Miño, su legado histórico y cultural también llama, y mucho, la atención. Se conservan más de 200 restos prehistóricos de la Edad de los Metales, numerosos castros (302) y grabados rupestres, además de iglesias románicas y piezas artísticas conservadas en los museos de Lugo.

Asimismo, los cursos fluviales han dado origen a construcciones tradicionales como los molinos, las herrerías o los batuxos, pequeñas embarcaciones que servían para cruzar el río.

De esta forma, As Terras do Miño conforman un enclave natural del noroeste peninsular digno de admirar, pues es un ejemplo de historia, cultura y paisaje como pocos.