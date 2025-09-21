La ruta senderista de Galicia entre acantilados y perfecta para otoño: "Quedarán gratamente sorprendidos"

El senderismo es un deporte en auge en Galicia, considerado perfecto para el otoño debido a las temperaturas más suaves y los paisajes espectaculares teñidos en colores cálidos. Este tipo de actividad no solo permite descubrir parajes sorprendentes, sino que ofrece beneficios significativos para la salud.

El senderismo es un deporte que puede practicarse los 365 días del año, pero que resulta perfecto para la temporada de otoño debido a la baja de las temperaturas y la menor afluencia de turistas. Su práctica regular fortalece la musculatura y ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo.

La ruta más bonita de la Costa da Morte

Galicia es una región repleta de rutas de senderismo para todos los gustos y niveles, que van desde los exuberantes bosques de las Fragas do Eume hasta el impresionante Cañón do Sil. Asimismo, la Costa da Morte también alberga senderos tan fascinantes como la ruta 'Meigha Lirea'.

Para quienes busquen una ruta tranquila y con poca concurrencia, Meigha Lirea es perfecta para este otoño. El sendero tiene un trazado circular y una extensión de 9 kilómetros, con una duración estimada de 3 horas y una dificultad de nivel medio.

El recorrido, ubicado en la Costa da Morte, concretamente en el municipio de Cee, presume de impactantes vistas al mar, sumadas a la inmersión en los paisajes de montaña y litoral típicos de la zona.

Playa de O Rostro Turismo de Galicia

"Sin lugar a dudas, quienes se aventuren a realizarla quedarán gratamente sorprendidos", asegura Turismo de Cee. Además, la ruta Meigha Lirea tiene una duración perfecta para completarla de forma relajada durante una mañana o una tarde.

La ruta empieza en el puente que da acceso a la playa de Lires, justo bajo la plaza situada frente a la iglesia de Santo Estevo de Lires, y está perfectamente señalizada mediante postes de madera con indicaciones de color verde (ida) y rojo (vuelta).

Con una longitud aproximada de 9 kilómetros, la ruta se compone de un primer tramo, calificado de baja dificultad, que recorre un sendero de montaña que, en parte, coincide con la quinta etapa del Camino de Santiago de Fisterra a Muxía.

En el segundo tramo, la dificultad pasa a ser media-alta y coincide con la etapa 8 del Camino de los Faros, que va de la playa de Nemiña a Fisterra. Esta ruta influye el paso por playas como O Rostro, acantilados impresionantes y el antiguo castro de Castromiñán.