Cuenta atrás para la esperada vendimia de Casa Beatnik Country House

La luz dorada del inminente otoño cae sobre los viñedos de Casa Beatnik Country House: llegó el momento de la gran cosecha anual y tú puedes ser parte del fin de semana más divertido del año

El fin de septiembre trae consigo uno de los momentos más esperados en Galicia: la vendimia. Es tiempo de recoger las uvas, de celebrar la tierra y de compartir en torno al vino.

Alrededor de toda nuestra región y bajo viñedos que se extienden por kilómetros, los vendimiadores, viticultores y familias se reúnen en el campo para disfrutar de esta tradición. Y en Casa Beatnik Country House también lo hacen, pero a lo grande, pues este hotel boutique es reconocido no solo por su diseño, gastronomía y trato exquisito, sino también por ofrecer experiencias inmersivas en una de las regiones más vírgenes de España.

Así que tras todo el año mimando las vides, toca ponerse manos a la obra y recoger las uvas que se convertirán en los vinos con los que llenaremos nuestras copas para brindar bajo una cepa de Cascón de más de 400 años. ¿Te unes al equipo de Casa Beatnik Country House para el fin de semana más especial del año?

Vendimia 2024. Casa Beatnik.

"La vendimia aquí no es solo una actividad, sino una experiencia completa", aseguran desde el hotel al presentar un año más su programación para el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. Los huéspedes se convierten en protagonistas: cortan racimos, participan en el pisado de la uva y conocen de cerca el proceso que da vida a los exclusivos vinos de la finca.

Pero eso no es todo, porque ambos días se completan con otras experiencias. A primera hora, clase de yoga para despertar cuerpo y mente antes de ponerse manos a la obra, y a media mañana recargaremos energía con bebidas y snacks variados. No faltará por supuesto la formación necesaria para realizar la vendimia así como el uniforme y las tijeras.

Brunch bajo el viñedo en la Vendimia 2024. Casa Beatnik

Y tras un día muy intenso se preparará una cata de vinos y una gran comida grupal para celebrar la buena cosecha. Este almuerzo será preparado por el Executive Chef Marcos Campos y el Chef de Cuisine Federico Zedda de Bambola Restaurant, quienes ofrecerán una parrillada en la imponente parrilla argentina y el horno napolitano de Casa Beatnik Country House.

Además, todas las personas participantes tendrán su polo de edición limitada y se llevarán a casa una botella de Casa Beatnik Albariño de Rodrigo Méndez para tener consigo un exquisito recuerdo de la experiencia.

Más allá de la propuesta de vendimia, Casa Beatnik Country House ofrece varias opciones de alojamiento por si lo que buscas es un fin de semana completo: desde suites dentro del pazo, con todas las comodidades y vistas al viñedo, hasta yurtas situadas entre los jardines, que permiten conectar con la naturaleza de forma más íntima y original. De esta manera, la escapada se convierte en un fin de semana de inmersión total, donde la vendimia, la gastronomía y el descanso se entrelazan en un plan inolvidable.

Vistas al viñedo desde las suites. Casa Beatnik

Llamativo por su inconfundible fachada rosa, Casa Beatnik Country House es mucho más que un alojamiento: es un universo en sí mismo, donde la estética bohemia convive con la tradición gallega y el confort de un hotel de diseño internacional. En sus espacios cada detalle habla de viajes lejanos y artesanía exótica que se integra a la perfección con el espíritu de un antiguo pazo gallego.

Las plazas son limitadas y, como toda buena cosecha, la experiencia solo se vive una vez al año. Reservar con antelación es la mejor manera de asegurarse un hueco en esta fiesta de la uva, el vino y la hospitalidad gallega. Para más información y reservas puedes llamar al 981 465 223 o escribir por email a info@casabeatnik.com