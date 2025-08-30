Ni Razo ni Louro, esta es una de las playas más bonitas y peligrosas de A Coruña: "Increíble puesta de sol"

Las Rías Altas tienen un encanto especial. Sus paisajes, sus montes verdes y sus playas salvajes enamoran a todo aquel que la visite. La Costa da Morte esconde arenales que son una auténtica maravilla y, en concreto, hay uno que destaca por su peligrosidad a la hora de bañarse, pero también por ser uno de los más bonitos de la provincia de A Coruña.

Se trata de la playa de Mar de Fóra, en Fisterra (A Coruña), un arenal de unos 700 metros de arena fina y agua cristalina que es de lo más espectacular y a la que se puede llegar haciendo el precioso Camiño dos Faros.

Playa Mar de Fóra Shutterstock

No es de extrañar que la revista Viajar la haya escogido como la más bonita de la provincia de A Coruña, porque la playa Mar de Fóra ofrece un paisaje increíble que deja sin palabras a cualquiera.

En el famoso Camiño dos Faros, esta playa aparece como una de las grandes maravillas para senderistas y locales de la zona que les guste disfrutar de unas vistas espectaculares al océano.

Este arenal salvaje de 700 metros de largo y 50 de ancho ofrece un paisaje difícil de olvidar, especialmente al atardecer, cuando la estampa del sol desapareciendo en el Atlántico es digna de cualquier postal de viaje.

Su ubicación, entre el cabo da Nave y el Cabo Fisterra la convierte en una playa aislada y tranquila, con poca ocupación incluso en verano, algo muy positivo teniendo en cuenta la gran afluencia de turismo que viven los arenales gallegos en la época estival.

"Os dejamos esta increíble puesta de sol desde la bonita, pero peligrosa, playa de Mar de Fóra, situada en Fisterra. Nos encantó pasear por ella y ver la puesta de sol, pero el baño está prohibido por lo peligrosa que es", comenta una usuaria de TikTok con un vídeo en el que muestra la belleza del lugar.

No obstante, esta playa virgen de arena fina y blanca impone respeto. Totalmente abierta al océano, las olas suelen llegar con fuerza, las corrientes se hacen notar y el viento es habitual, por lo que es necesario tener mucho cuidado a la hora de bañarse para evitar imprevistos.

Nunca desafíes a la fuerza del mar y, sobre todo, en las zonas donde no veas a ninguna persona local bañarse, no lo hagas. Al final quienes más conocen el lugar son los que viven allí durante todo el año.

Praia Mar de Fóra, en Fisterra Shutterstock

Mar de Fóra no es una playa como las típicas masificadas que cuentan con todos los servicios que te puedas imaginar y más, sino que carece de todo ello, siendo la opción ideal para aquellos que solo se preocupan por disfrutar de la naturaleza y sentir la esencia del Atlántico en estado puro.