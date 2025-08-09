La maravilla natural de Galicia que visitar al menos una vez en la vida: "Absolutamente increíble"

Galicia es un destino turístico popular por diversas razones, incluyendo sus hermosos paisajes, rica cultura y deliciosa gastronomía. Las islas Cíes, la Costa da Morte y la Ribeira Sacra son los rincones más frecuentados, cada uno con su propio encanto, destacando también la Costa Ártabra.

En un rincón del norte de A Coruña se halla la Costa Ártabra, la más escarpada de toda la Península Ibérica. Alberga una gran diversidad de elementos paisajísticos, como la laguna de Doniños y los acantilados de Vixía Herbeira, una maravilla natural que visitar al menos una vez en la vida.

"Absolutamente increíble"

La conocida como Serra da Capelada alberga los acantilados más altos de toda Europa Continental. En el entorno del pico de Vixía Herbeira, los imponentes precipicios alcanzan los 620 metros de altura sobre el nivel del mar.

En este rincón al borde del abismo gallego se encuentra la garita de Herbeira, una antigua construcción de piedra, de techo abovedado de unos 15 metros cuadrados. Aunque hunde sus raíces en el siglo XVII, la actual estructura data del año 1805.

Para amantes de la naturaleza y la fotografía, las vistas desde este rincón son indescriptibles. "Absolutamente increíble", dice una de las reseñas de Google, a la que otro agrega: "Una maravilla de paisaje. Desde el mirador se ven los acantilados de Europa".

San Andrés de Teixido. Foto: Shutterstock

Muy cerca se localizan otros lugares tan emblemáticos de la geografía gallega como el pueblo de San Andrés de Teixido, los faros de Punta Candieira o Cabo Ortegal, así como también una curiosa playa de arena negra de origen no volcánico.

A San Andrés de Teixido "vai de morto quen non foi de vivo", según cuenta la leyenda. La conocida como Meca de los gallegos apenas tiene 50 habitantes y las primeras referencias documentales se remontan al siglo XII.

Son muchos los motivos por los que merece la pena visitar San Andrés de Teixido, pero si nunca has tenido la oportunidad de visitar esta pequeña aldea, el departamento de Turismo de Cedeira recomienda entrar en el Santuario, visitar la Fuente del Santo, acudir a la Romería y coger la conocida como Hierba para enamorar.

Desde San Andrés de Teixido hasta Cabo Ortegal se puede llegar a través de una hermosa ruta de unos 20 kilómetros de recorrido total. El itinerario desvela a su paso paisajes de gran valor, marcados en su mayoría por los abruptos precipicios.

Playa de Teixidelo (@xeefulgue)

Merece una visita también la playa de Teixidelo, la única playa de arena negra de origen no volcánico del mundo. Su difícil acceso mantiene este mágico lugar muy escondido en la costa del norte de A Coruña, en la Costa Ártabra.

Este lugar único alberga también en sus cercanías una impresionante cascada con un salto de agua de unos 50 metros de altura. Otra curiosidad de la zona es una pequeña laguna glaciar, formada hace siglos.