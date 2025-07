La desconocida playa cerca de Galicia con aguas cristalinas y rodeada de acantilados: "Espectacular"

Con más de 1.500 kilómetros de costa, en Galicia lo difícil no es llegar a la playa, sino elegir cuál visitar. Sin embargo, a veces conviene salir de la rutina y descubrir nuevos rincones costeros.

La vecina Asturias ofrece numerosos atractivos, desde reservas de la biosfera hasta una gastronomía exquisita, con platos como la fabada, el cachopo y la sidra. Destacan también sus numerosas playas, como la Gulpiyuri.

Un diminuto paraíso con vistas de ensueño

En pleno verano, Asturias constituye un refugio para los visitantes que buscan huir de las altas temperaturas. Por su cercanía con Galicia, muchos gallegos aprovechan el fin de semana y algunos festivos para conocer los rincones menos conocidos de esta tierra.

Entre ellos destaca Gueirúa, una playa preciosa cerca de Cudillero que rara vez aparece en las guías turísticas. Exótica e inesperada, Gueirúa tiene apenas 120 metros de longitud y carece de sombrillas, hamacas, socorristas y chiringuitos.

A pesar de su pequeño tamaño, su carácter natural la hace única y la convierte en un rincón auténtico y tranquilo, ideal para quienes buscan una experiencia más salvaje y alejada de las playas masificadas.

En su extremo oriental, aparece una hilera de islotes de piedra afilada que salen del agua, restos de una antigua punta fracturada de cuarzo y pizarra. "Esta zona es llamada La Forcada", informa Turismo de Asturias.

Playa de Gueirúa Turismo de Asturias

La playa de Gueirúa se encuentra en un territorio virgen, con escasa afluencia de público y sin servicios, lo que la convierte en un refugio ideal para quienes desean escapar del bullicio de la ciudad, aunque sea solo por unas horas.

"Imprescindible visitar si no vas buscando tumbarte en la arena a tomar el sol, sino enriquecerte de los maravillosos paisajes que nos regala Asturias", dice un usuario en Google. Otro se limita a decir: "Espectacular playa de piedras".

Situada en la localidad de Santa Marina, a la playa de Gueirúa se llega a través de una senda primero y de unas escaleras después. Turismo de Asturias recomienda llevar calzado resistente a cantos rodados y extremar las precauciones a la hora del baño.

"Se llega a ella por unas empinadas escaleras, hay que ir con cuidado porque hay algunos escalones dañados", agrega un usuario de la zona.

A un paso de Cudillero

Cudillero, Asturias. iStock

La visita a la playa de Gueirúa se puede complementar con un recorrido por Cudillero. Con lengua propia, puerto y altos acantilados, el encanto de Cudillero ha sido destacado por el diario americano The New York Times, la revista National Geographic y hasta por el ranking European Best Destinations.

Este concejo asturiano ofrece al visitante una interesante oferta cultural, patrimonial e incluso de ocio. Destaca la plaza de la Marina, con un sinfín de terrazas de restaurantes, casas escalonadas y fachadas de colores.

En este punto exacto, se encuentra el emblemático edificio de la Lonja de Pescado.

Por otro lado, entre los límites de Culleredo, se localiza también el conocido como el "Versalles asturiano", un conjunto arquitectónico formado por un palacio y un jardín de nueve hectáreas ubicado en la Quinta de Selgas. Y para amantes de la fotografía, en los terrenos más altos se localizan casi una decena de miradores.

Si estás planificando una visita a Cudillero este verano, no te puedes perder este artículo.