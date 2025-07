El pueblo costero cerca de A Coruña donde comer de maravilla: "Un homenaje a base de frutos del mar"

Uno de los pueblos de A Coruña donde mejor se come Cedeira

La provincia de A Coruña cuenta con un sinfín de pueblos, costeros o no, con una gastronomía espectacular y deliciosa que llena de sabor hasta a los paladares más exigentes. En este sentido, National Geographic ha hecho una selección de los pueblos de A Coruña donde mejor se come y hoy en Quincemil te hablamos sobre uno de los más destacados.

Se trata del pueblo de Cedeira (A Coruña), perteneciente a la comarca de Ferrol. Un rincón costero que destaca por sus increíbles paisajes, pero también por la rica gastronomía que ofrecen algunos de sus restaurantes, donde "darse un homenaje a base de frutos del mar", indican desde la revista.

Pescado y marisco fresco y sabroso

Percebes Shutterstock

Cedeira tiene una población de menos de 7.000 habitantes, según datos del INE de 2024. A 80 kilómetros de A Coruña y a 35 kilómetros de Ferrol, es uno de los rincones de la provincia coruñesa que más afluencia de turismo recibe, entre otras cosas, por el increíble entorno que lo rodea.

"Casi un abrazo. Así se podría considerar a la ría de Cedeira, ya en las Rías Altas, por su pequeño tamaño y lo cerrado de su perfil de costa", indican desde la popular revista sobre la belleza de la ría que rodea a esta localidad.

Respecto a la gastronomía de Cedeira, aquí no te encontrarás ni un solo restaurante en el que su carta no esté repleta de diversas opciones de pescados y mariscos, a la plancha, fritos, asados... lo que quieras, como lo quieras.

Ya lo dicen desde National Geographic, "de aquí salen algunos de los percebes más reputados de Galicia". Por este motivo, a principios de agosto Cedeira celebra su particular "Festa do percebe", festividad en la que se pone en valor este exquisito manjar del mar.

Sobre la lonja que da lugar a que este bello pueblo sea uno de los municipios de Coruña donde mejor se come, "trabaja de madrugada para el pescado y de tarde para el marisco", siendo "un hervidero de mayoristas y minoristas, especialmente en verano".

La revista no duda a la hora de destacar algunos establecimientos de la localidad. En este caso, se ha decantado por "locales como Taberna Do Jojó, en Casa Caneiro (donde no perder de vista las zamburiñas) o en el restaurante Badulaque, dentro de la cofradía de pescadores de Cedeira".

Qué ver y hacer en Cedeira

Mirador de Vixía de Herbeira, Cedeira. Turismo de Galicia

Cedeira es uno de esos lugares que enamora a toda persona que lo visita. Y no es para menos, aquí hay la combinación perfecta de mar, acantilados, leyendas y una vida marinera que se respira en cada esquina. Lo que más impresiona son sus acantilados, los de Vixía Herbeira, conocidos por ser los más altos de Europa.

Muy cerca está el santuario de San Andrés de Teixido, donde "vai de morto quen non foi de vivo". Un lugar rodeado de misticismo, leyendas y tradición. A su alrededor, la sierra de A Capelada es un auténtico paraíso para quienes son amantes del senderismo, la naturaleza y los miradores que te quitan el hipo.

El puerto, sus calles, su historia... Cedeira es toda una sorpresa. Su casco antiguo conserva casas con galerías, callejuelas y templos como la Iglesia de Santa María del Mar del siglo XV y del Castillo de la Concepción, este último al final del puerto en Punta Sarridal.

Praia A Magdalena turismo.gal

Si vas en verano el ambiente se multiplica con su sinfín de fiestas tradicionales. Además, hay playas para todos los gustos, desde algunas más amplias y familiares como la Magdalena hasta calitas escondidas como Sonreiras, Burbullas o Mi Señora, de difícil acceso y por tanto muy poco concurridas.