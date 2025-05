La ermita secreta de A Coruña a la que no puedes acceder con marea alta: testigo de varios naufragios

Galicia es una tierra mágica con lugares que son un auténtico sueño. Esta región esconde rincones que parecen sacados de un cuento, donde el mar y la naturaleza se funden formando un escenario que podría ser el plató de rodaje de cualquier película de Hollywood. En este sentido, hay una ermita perteneciente a la comarca del Xallas que es una auténtica maravilla, aunque tiene la peculiaridad de que no siempre se puede acceder a ella, tan solo si la marea lo permite.

Se trata de la ermita de Santa Comba, situada en la playa homónima. Solo se puede acceder a ella a través de una escalera y únicamente cuando la marea lo permite. Así, se encuentra en un pequeño islote al que solo puedes ir con la marea baja, convirtiéndose en un lugar lleno de misticismo de lo más especial.

La ermita gallega más mágica

La ermita de Santa Comba se encuentra situada en lo alto de la Illa do Medio, mirando hacia la playa de su mismo nombre. La única forma de llegar a ella es a través de una escalera de madera y hormigón que solo está accesible cuando la marea está baja. De hecho, tuvo que ser reconstruida por los vecinos tras un intenso temporal en 2010 que acabó destruyéndola.

Escaleras de acceso a la Illa do Medio en Santa Comba

El acceso a este bonito lugar es complicado a causa de las pozas que crea la marea en la arena, que dificultan el paso. Antiguamente, una población castreña habitó este lugar, se cree que entre los siglos III a.C. y I d.C, donde se encontró el único horno de Galicia en el que se trabajaba el hierro. La primera referencia documental sobre la ermita data de 1110, aunque ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los siglos, incluyendo elementos añadidos en el siglo XIII.

En la actualidad, esta ermita presenta un aspecto de estilo románico. No siempre estuvo en lo alto de una isla, sino que esto se produjo con el paso del tiempo y la erosión marina, creando una división de tres islas: Illa do Medio, Illa de Fóra y Illa do Toxo. Este pequeño templo románico es uno de los lugares más singulares y pintorescos del litoral gallego, tanto por su ubicación tan peculiar como por su vinculación con la historia local.

Ermita de Santa Comba con marea alta turismo.gal

Su arquitectura actual es sencilla: una capilla de planta rectangular con un único cuerpo, cubierta a dos aguas, excepto en el crucero y el ábside. Pero lo que más impacta de esta ermita son la gran cantidad de leyendas que giran a su alrededor, dotándola de un gran carácter simbólico que no deja a nadie indiferente.

Algunos creen que Santa Comba llegó allí en una barca de piedra, tradicionalmente identificada por una "especie de bebedero de piedra" que hay cerca de la ermita, como apuntan desde turismo.gal. "También se dice que un día apareció en la playa una talla de la Virgen de Comba, que es la patrona de Covas, y que se guarda en la Iglesia Nueva de la parroquia", indican desde el blog. Por si fuera poco, existe la idea de que unos pescadores invocaron a la santa para que los salvara de una tempestad, construyendo más tarde la ermita como agradecimiento.

La playa de Santa Comba

La playa de Santa Comba con la ermita al fondo blog.turismo.gal

La playa de Santa Comba tiene 1,5 kilómetros de longitud y destaca por las hermosas dunas que la caracterizan. Este arenal es muy ventoso y suele disponer de gran oleaje, por lo que es una opción maravillosa para aquellos a los que les gusta practicar surf y otros deportes náuticos. La naturaleza que la rodea es casi virgen, en parte por la dificultad de acceder a ella

Al lado izquierdo de la playa se encuentra el Cabo Prior, bastante peligroso para los barcos, pues en este rincón gallego ha tenido lugar algún que otro naufragio. Entre ellos, destaca el naufragio del inglés Highland Warrior en 1915, al chocar con los "Cabalos do Prior", unas rocas puntiagudas cercanas al cabo.