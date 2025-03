Ni Carnota ni Mar de Fóra: esta es la playa más bonita de A Coruña para este 2025 según National Geographic

Castro de Baroña, en Porto do Son. Turismo de Galicia.

A Coruña oculta en sus 956 kilómetros de costa auténticos tesoros de la naturaleza que han conseguido captar la atención del equipo de redactores de National Geographic. La popular revista de viajes ha elaborado un listado con las playas más bonitas de España para 2025, y en él se cuela un arenal coruñés que destaca por su belleza y tranquilidad.

La primavera está a la vuelta de la esquina, y muchas personas han empezado a organizar sus vacaciones de 2025. Galicia es uno de los destinos más populares en España, siendo la comarca del Barbanza el lugar de desconexión preferido para numerosos viajeros. Este geodestino coruñés alberga una playa que ha enamorado a la revista de viajes National Geographic.

La mejor playa de A Coruña para este 2025

La comarca de Barbanza se presenta como uno de los destinos más completos de A Coruña. Más allá del Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y de las lagunas de Carregal y Vixán, el norte de las Rías Baixas presume de playas tan impresionantes como Area Longa, con el Castro de Baroña de fondo, uno de los castros más emblemáticos y mejor conservados de Galicia.

La playa de Area Longa, también conocida como Bariña, es una playa paradisíaca de arena blanca y aguas de color azul turquesa, aunque algo frías, sobre todo para quienes estén acostumbrados a los arenales del Mediterráneo. Esta lengua de arena junto al castro suma unos 350 metros de longitud y está catalogada como playa naturista, enmarcada en una zona incluida dentro de la Red Natural 2000.

Al final de la playa se alza el emblemático Castro de Baroña, un lugar de valor incalculable donde es difícil imaginar que se pueda disfrutar de un día de verano en familia o con amigos.

Construcciones de piedra en la playa de Castro de Baroña. iStock

"Los celtas eligieron este lugar como asentamiento por su belleza y ubicación estratégica. Desaparecieron, pero los restos del castro de Baroña han permanecido junto al mar ajenos al paso del tiempo. De aspecto salvaje y natural, hay que llegar hasta playa por un sendero de tierra", apunta National Geographic.

El castro de Baroña se construyó sobre un pequeño istmo rocoso, rodeado por el mar y con vistas a la ya citada playa de Area Longa, en la Edad de Hierro. Se encontraba unido a tierra únicamente por una lengua de arena y se defendía de posibles ataques gracias a un foso de casi 60 metros de largo y una profundidad de unos 3 metros.

Es un enclave histórico y arqueológico único que alberga varias peculiaridades que todavía no han podido ser respondidas. En 1933 fue declarado Patrimonio Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural. Se encuentra en Porto do Son (A Coruña) y la ruta más rápida para llegar es por la carretera AC-550. Desde A Coruña, la mejor opción es tomar la AP-9 hasta Brión y seguir por la CG-1.5 hasta Porto do Son.