Los 10 mejores planes y cosas que ver en A Coruña de visita

A Coruña es una ciudad que destaca por su increíble belleza, su impresionante cultura, su rica historia y por el buen vivir de todos sus habitantes. Sin duda, estamos hablando de una de las ciudades más bonitas de España. Se trata de un importante puerto de las Rías Altas de 37,83 kilómetros cuadrados y 249.261 ciudadanos. Dispone del paseo marítimo más largo de Europa y del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad. Todo ello sumado a su gastronomía la convierten en un destino turístico obligatorio.

Para acceder a A Coruña por carretera debes acudir a las autopistas del Noroeste y la AP-9 que enlazan la ciudad con Madrid y Portugal, mientras que la A-8 y la N-634 la mantienen conectada con el norte de España hasta la frontera con Francia. Además, dispone de un aeropuerto propio, Alvedro, situado a 8 kilómetros a las afueras del centro.

1. Contemplar la belleza de la Torre de Hércules y su entorno

Torre de Hércules y estatua del Rey Breogán wikipedia.org

Además de ser el faro romano más antiguo en funcionamiento, lo cual ya es motivo más que suficiente para visitarlo, debes saber que esta imponente construcción que se alza en la península coruñesa conocida como La Gran Dama es mucho más que una simple torre; es todo un símbolo de orgullo y dignidad para cualquier coruñés que se precie.

Fue construída a finales del siglo I o comienzos del siglo II durante el imperio romano por un arquitecto de Coimbra de nombre Caio Sevio Lupo. Con una altura de 55 metros, su luz fue desde siempre un punto de referencia para los navegantes. Hasta el siglo XX recibía el nombre de Faro de Brigantia (Farum Brigantium en latín). Es tal su importancia y su belleza, así como impresionante su historia, que el 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad​ por la Unesco.

Es una obligación visitar la Torre de Hércules nada más pongas un pie en A Coruña, sin ninguna excepción. Se trate de una estancia larga u otra más breve, no puedes dejar pasar la oportunidad de descubrir este monumento y todo su alrededor. A los pies de la Torre se encuentra la conocida Rosa de los Vientos, un mosaico compuesto por ocho agujas que indican los puntos cardinales y que contiene los símbolos que identifican a las naciones celtas: la vieira en el caso de Galicia.

Tampoco puedes irte sin ver el Parque Escultórico, un museo al aire libre de 47 hectáreas verdes donde sentir la brisa del mar en un entorno de leyenda. Allí encontrarás el popular Monumento a los fusilados de la Guerra Civil (2001, Isaac Díaz Pardo) en el Campo da Rata.

No te olvides de despedirte de la figura de Breogán, el padre mitológico del pueblo gallego, "fogar de Breogán".

2. Visitar la plaza de María Pita y admirar el Ayuntamiento

Estatua de María Pita Shutterstock

"Quen teña honra que me siga", pronunciaba María Pita en mayo de 1589, una frase que pasaría a la historia de la ciudad y que se convertiría en todo un símbolo de dignidad, no solo para los coruñeses, sino, también, para la propia María Pita, quien no dudó en defender a su ciudad de la invasión de los ingleses capitaneados por Francis Drake. Lo cierto es que no se puede entender la historia de A Coruña sin mencionarla a ella, a la gran María Pita.

Un 3 de mayo de 1589 las tropas inglesas arribaron a A Coruña capitaneadas por el almirante Sir Francis Drake, y comenzaron el asalto de la Ciudad Vieja. Entre los muertos se encontraba el esposo de María Pita, Gregorio de Rocamunde, desatando la ira de la coruñesa que no dudó en gritar la frase que ha pasado a la posteridad, después de matar al hermano del mismísimo Drake. Los ingleses se retiraron y María Pita se convirtió en una auténtica heroína a la que la ciudad rindió tributo con una estatua en su principal plaza.

La Plaza de María Pita es, además, el lugar que alberga el Ayuntamiento de A Coruña, una construcción preciosa que, junto al resto de los espectaculares edificios porticados con galerías tradicionales, rodean la estatua de la heroína coruñesa.

3. Perderse por las calles empedradas de la Ciudad Vieja

Jardines de San Carlos Turismo.gal

La Ciudad Vieja de A Coruña se caracteriza por contar con incontables rincones que guardan los relatos más interesantes de épocas pasadas dignos de conocer. No tengas pudor en perderte entre sus calles y descubrir, poco a poco, su historia y sus plazas de gran importancia como Las Bárbaras o la Plaza de Azcárraga, rodeada de árboles milenarios.

En el interior de esta zona tan especial de A Coruña también te encontrarás con ejemplos del románico, como la Colegiata de Santa María del Campo, y otros de arquitectura religiosa que sería imposible enumerar por la gran diversidad: la iglesia de Santiago, San Francisco, los conventos de las Bárbaras y Santo Domingo e incluso la barroca San Nicolás.

El Jardín de San Carlos, donde yace Sir John Moore, es uno de los rincones más bucólicos de la zona vieja, con leyenda incluida. Además, desde este punto tienes unas vistas espectaculares de la bahía coruñesa, donde te encontrarás de frente con el precioso castillo de San Antón.

4. Pasear por la Dársena, el puerto y el centro de la ciudad

Dársena de A Coruña Shutterstock

A falta de puerto, en Coruña hay dos, el pesquero y el deportivo, este último situado en la Dársena de la ciudad. Aquí entenderás el motivo por el que a esta idílica ciudad se la conoce como "La Ciudad de Cristal", pues se debe a los balcones acristalados que se erigen sobre los soportales a lo largo de todo el terreno.

Conocida por los coruñeses como "La Marina" es, sin ninguna duda, una de las zonas más bonitas y animadas de A Coruña. No importa cuando la visites, porque siempre te encontrarás con una multitud dando algún paseo y sus incontables terrazas abarrotadas de gente. En este punto hay una amplia muestra de edificios modernistas de interés como la Casa Molina o la Casa Rey, ya hacia María Pita. Como curiosidad, busca entre estas construcciones el llamado Diente de Oro, en color ocre, que contrasta con el tono blanco del resto.

No puedes marcharte de A Coruña sin caminar por la Rúa Real, sin contemplar el imponente Obelisco con su peculiar "columna", la comercial Plaza de Ourense o la zona de cafeterías de la Plaza de Vigo. También, te recomendamos visitar el mercado de la Plaza de Lugo, donde encontrarás la mejor variedad de productos del mar procedentes del puerto.

5. Recorrer, si puedes, su extenso Paseo Marítimo

Paseo Marítimo de A Coruña Shutterstock

Construido en diferentes etapas, el primer tramo entre Riazor y Orzán se comenzó a llevar a cabo el 10 de septiembre de 1990 y su inauguración tuvo lugar el 14 de julio de 1992. Concretamente, se trataba del punto que va desde la Playa del Orzán hasta las Esclavas.

Con sus más de 13 kilómetros a las orillas del mar desde O Parrote hasta O Portiño, el paseo marítimo de A Coruña tiene el placer de ser el más largo de Europa y, por qué no decirlo, también de los más bonitos. En O Portiño puedes aprovechar para ver un atardecer increíble o para tomarte algo en La Tita y, por qué no, tomarte una bebida bien fresca y un pincho de tortilla.

En definitiva, el paseo marítimo es uno de los lugares preferidos de los coruñeses para pasear y hacer deporte junto al mar.

6. Descubrir el Castillo de San Antón

Castelo de San Antón Shutterstock

Ubicado en un lugar estratégico del ya mencionado y emblemático Paseo Marítimo de A Coruña, el Castillo de San Antón se erige como un testigo silencioso de la historia. Esta fortaleza del siglo XVI fue parte fundamental del sistema defensivo de la región, junto al Castillo de Santa Cruz y el ya desaparecido Castillo de San Diego.

Hoy en día, los visitantes pueden explorar sus muros y descubrir su interior, que alberga un fascinante Museo Arqueológico e Histórico. Entre sus valiosas exposiciones se encuentra el barco "Borna", una embarcación prehistórica de la Edad de Bronce, elaborada con cuero y mimbre. Este singular hallazgo nos transporta a tiempos pasados, cuando las aguas coruñesas eran surcadas por naves que conectaban culturas y civilizaciones. Sin duda, una visita al Castillo de San Antón es una inmersión en la rica historia marítima y cultural de A Coruña que no puedes perderte.

7. Ir a un partido del Deportivo a Riazor

La afición del Deportivo llenando el Estadio de Riazor. Fernando Fernández

A Coruña no puede entenderse sin el Dépor y el Dépor no puede entenderse sin su afición, esa que tanto acompaña al equipo en sus buenos y malos momentos. No importa lo mal que esté el equipo, porque siempre tendrá a sus deportivistas al pie del cañón. Vivir un partido en el estadio de Riazor será una de las experiencias más emotivas que vivirás en la ciudad.

Te aseguramos que te contagiarás del espíritu deportivista que rodea a A Coruña y que te lo pasarás en grande. Antes de cada partido, los coruñeses se reúnen en las inmediaciones del estadio para la "previa", momento en el que las diferentes peñas y el resto de aficionados celebran y disfrutan de su equipo antes del encuentro.

Una vez dentro, con todo el estadio en pie recibiendo a los jugadores mientras suena la canción "1906" de Mar de Fondo (himno no oficial del Dépor), sentirás que eres un deportivista más. Solo párate a escuchar las canciones de ánimo de los Blues y, como no, celebra cada gol como si fuera el equipo de tu vida.

8. Bañarse en las Playas de Riazor y Orzán

La playa del Orzán de A Coruña Concello da Coruña

¿Te gusta el agua fría? ¿Qué tal un chapuzón de lo más refrescante en alguna de las playas urbanas de la ciudad? En efecto, la ciudad herculina también tiene sus propias playas en pleno centro de la ciudad. Riazor, Orzán y Matadero (en ese orden mirando cara el mar) son el centro de reunión de todo coruñés en la época estival y, como no, de todos aquellos atrevidos que se apuntan a darse un baño en las gélidas aguas del Atlántico aunque el tiempo no acompañe.

En el medio de las playas de Riazor y Orzán se encuentra la conocida "Coraza del Orzán", donde podrás observar un monumento que honra la memoria de "los héroes del Orzán", en homenaje a los tres agentes que fallecieron al intentar rescatar a un bañista del agua.

Al otro lado, entre las playas de Orzán y Matadero se encuentra la fuente de los surfistas, una de las más queridas por los coruñeses que homenajea a los deportistas que practican surf en esta zona.

Si te coincide en tiempo y te encuentras en la ciudad la noche del 23 al 24 de junio, no dudes en acudir a las playas de Riazor y Orzán para vivir el mejor San Juan que no vas a poder olvidar jamás.

9. Contemplar las vistas desde el Monte de San Pedro

Vista a la Torre de Hércules desde el Monte de San Pedro Shutterstock

A Coruña cuenta con varios miradores en la ciudad y sus alrededores para alucinar con unas vistas de escándalo y disfrutar de amaneceres y atardeceres de lo más asombrosos. Entre estos destaca el mirador del Monte de San Pedro, donde además de vivir unas de las panorámicas más increíbles y contemplar una puesta de sol sin igual, también puedes acudir al restaurante con Estrella Michelin Árbore da Veira y probar uno de sus menús degustación.

En este monte encontrarás los cañones que antes protegían la ciudad y un espectacular observatorio llamado Cúpula Atlántica, el único mirador cubierto de España en 360º, con elementos interactivos y pantallas táctiles para ampliar el conocimiento de la ciudad herculina.

10. Conocer A Coruña a través de sus museos

Casa de las Ciencias Turismo Coruña

Si eres amante de la cultura y te encanta pasear por los museos para aprender nuevas historias, A Coruña es tu lugar soñado. En esta ciudad encontrarás multitud de museos muy diversos entre sí que llamarán tu atención al máximo. El orgullo de los coruñeses son sus Museos Científicos, el Aquarium, el Domus y la Casa de las Ciencias, a los que se unen el tecnológico MUNCYT, el Museo de la Torre de Hércules, el Arqueológico en el Castillo de San Antón o el Museo Histórico Militar.

También hay varios repartidos por diferentes puntos de la ciudad que están dedicados a personajes históricos que, en algún momento de su vida, vivieron en la ciudad herculina, como pueden ser la Casa Museo Picasso o las casas museo de María Pita y Emilia Pardo Bazán. Incluso, cuentan con un museo dedicado a la cerveza favorita de los coruñeses y de todos los gallegos, el museo MEGA, donde podrás conocer la historia de la cerveza Estrella Galicia. Y, ya que estamos, no te marches de la ciudad sin visitar la cervecería de Estrella Galicia, situada al lado de la plaza de Cuatro Caminos (otro gran museo para los coruñeses) para beber una cerveza bien fresca acompañada de unas ricas patatas bonilla.