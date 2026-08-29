Coruña Secreta: El monumento que es más alto que la Estatua de la Libertad e igual que la Torre de Pisa

El monumento coruñés mide 55 metros, 9 más que la Estatua de la Libertad Shutterstock

Hay comparaciones que sorprenden cuando las planteas. La Estatua de la Libertad, el Coliseo de Roma o el Arco del Triunfo de París son monumentos que, por su fama y por las fotografías que hemos visto de ellos toda la vida, parecen enormes. Pero hay uno en A Coruña que puede competir con ellos en altura y que, de hecho, los supera.

La Torre de Hércules mide 55 metros. El faro romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el único en funcionamiento del mundo. Es algo que se sabe. Lo que igual desconoces es que este se levanta sobre una roca que suma otros 57 metros, por lo que su cima alcanza aproximadamente los 112 metros sobre el nivel del mar.

Y aquí llega la comparación que probablemente más sorprende: la Estatua de la Libertad es más baja que la Torre de Hércules si se tiene en cuenta únicamente la figura.

La estatua neoyorquina mide 46,05 metros desde los pies hasta la antorcha. Es decir, la Torre de Hércules le saca casi nueve metros. Eso sí, si se incluye el enorme pedestal sobre el que se encuentra la estatua, el conjunto alcanza casi 93 metros y entonces la historia cambia por completo.

Pero la de Nueva York no es la única construcción mundialmente famosa que queda por debajo del faro coruñés.

Más alta que el Arco del Triunfo

El Arco del Triunfo de París alcanza los 50 metros de altura. La Torre de Hércules vuelve a ganar, esta vez por unos cinco metros.

Arco del Triunfo de París Shuterstock

Supera al Coliseo de Roma

Algo parecido ocurre con el Coliseo de Roma, cuya altura ronda los 50 metros. El gran anfiteatro romano, uno de los monumentos más reconocibles de Italia, tampoco consigue superar al faro coruñés.

Coliseo de Roma. iStock

Cristo Redentor de Río de Janeiro

Y hay otro gigante turístico que también se queda bastante por debajo: el Cristo Redentor de Río de Janeiro. La estatua brasileña mide unos 30 metros sin contar el pedestal. En este caso, la Torre de Hércules es aproximadamente 25 metros más alta.

El Cristo Redentor, en Río de Janeiro. Embratur Efe

Pero la Torre de Pisa se libra por poco

Aquí está un caso curioso: la Torre de Pisa ronda los 56 metros, así que es prácticamente de la misma altura que la Torre de Hércules, pero ligeramente más alta según las fuentes que manejemos. Turismo de Toscana la sitúa en unos 56 metros. Así que en este caso Italia gana.

La Torre de Pisa Efe

Casi 2.000 años de historia

La comparación sirve también para poner en contexto las dimensiones de la Torre de Hércules. Construida en época romana y remodelada en el siglo XVIII, continúa funcionando como faro y es el único faro romano de la antigüedad que se conserva en funcionamiento.

Su tamaño, además, engaña. Los 55 metros corresponden a la altura de la torre, pero esta se encuentra sobre una península elevada. Desde el entorno del faro hasta el mar, el desnivel hace que la construcción parezca todavía más imponente.

Y todo esto, con casi dos mil años de historia a sus espaldas.