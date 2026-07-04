Coruña Secreta: por qué la UDC tiene un edificio llamado Normal

Desde mediados del siglo XIX, A Coruña tiene un edificio que, casi dos siglos después, mantiene su nombre: la Normal. Desde sus inicios, este lugar que ahora funciona como espacio de intervención cultural de la Universidade da Coruña ha estado vinculado a la educación en la ciudad.

El origen de su historia se remonta al 2 de julio de 1845, cuando se inauguró la Escuela Normal de Instrucción Primaria, un centro orientado durante cuatro años a formar al profesorado masculino bajo la dirección de Antonio María de la Iglesia.

Unos 20 años después, como recoge el catedrático Narciso de Gabriel en un artículo por el 25 aniversario de la UDC, pasó a ser la Escola Normal Superior de Mestras, que continuó su actividad hasta la Segunda República.

En aquella época, era habitual que a las escuelas del profesorado, precedentes de las facultades de Educación, se las conociera como las "Normal" porque en ellas se enseñaba "la norma" o el modelo del sistema educativo del momento.

La primera de ellas se creó en Madrid en 1838 y, entre los requisitos para ser maestro, incluía el tener al menos 20 años de edad o presentar un certificado del ayuntamiento y cura párroco para acreditar una "buena conducta".

Escuela Normal de Magisterio y Graduadas Anejas. Perspectiva general. 1936, mayo. AMC. Antonio Tenreiro Rodríguez - Alonso y Abelleira - UDC

Arquitectónicamente, el actual edificio de la Normal de A Coruña data de 1955 y es obra de Antonio Tenreiro Rodríguez, uno de los arquitectos más importantes de la historia de la ciudad y autor también del Banco Pastor, el mercado de San Agustín o el archivo del Reino de Galicia, entre otros.

Una escuela dentro de la Ciudad Escolar

Este, junto a las escuelas de Náutica y Comercio o Empresariales, ambas de 1850, fue el germen de la Universidade da Coruña, que se fundaría más de cien años después en 1989 con Portero Molina como primer rector.

Todas ellas se ubican en el entorno de Riazor, en la conocida como Ciudad Escolar y que hoy en día, además de estos edificios, incluye también el Conservatorio de música o la Escuela Oficial de Idiomas.

El barrio comenzó a construirse en 1947 y su ubicación no fue casual.

Este lugar nació para complementar a la cercana Ciudad Jardín y aquí ya se levantaban algunos de los centros formativos de la ciudad.

Los primeros edificios comenzaron a construirse en los años 30, muchos de ellos obra de Tenreiro. Entre estos está la Normal, cuyas obras empezaron justo en 1936.

¿Qué es la Normal de A Coruña?

Ahora, desde este centro perteneciente a la UDC le han dado una vuelta al nombre de "Normal".

Además de un guiño a su historia, este término se interpreta hoy en día en clave "irónica". Desde el propio centro indican que "mientras que la norma limita, NORMAL fomenta la creación y la apertura".

En este edificio, ubicado en el Paseo de Ronda, se organiza una oferta cultural que complementa la actividad de la Universidade da Coruña.

El espacio está abierto a toda la ciudadanía y funciona como un punto de encuentro con una programación interdisciplinar centrado en áreas culturales y artísticas contemporáneas.

Aquí hay cursos y talleres de cine, teatro, danza, literatura, música o arte, además de exposiciones temporales y otro tipo de actividades.

Un ejemplo está en la exposición actual, el proyecto Sobre Todo de Enar de Dios Rodríguez, que explora el espacio aéreo como punto de partida para una reflexión política y poética sobre este lugar.

Además, también es posible hacer una residencia en la Normal.

En colaboración con la Fundación María José Jove, el programa de residencias artísticas ha llegado este año a su quinta edición con el objetivo de que los artistas cuenten con un entorno para la creación e investigación. La estancia, con duración de entre uno y tres meses y una dotación de 6.000 euros, cuenta con dos plazas para proyectos que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de este 2026.